29.01.2021 14:10 Uhr

Filip Pavlovic bekommt Angebot von der Stripper-Gruppe Sixxpaxx

Filip Pavlovic ist aktuell Kandidat bei der Dschungelshow und quasselte sich mit seiner liebenswürdigen Art in die Herzen der TV-Zuschauer. Noch hat er die Chance auf das goldene Ticket und somit die Möglichkeit, 2022 im Dschungelcamp dabei zu sein.

Der Hamburger Filip Pavlovic steht aktuell im Finale bei der Dschungelshow und hofft natürlich, am Ende des goldene Ticket zu bekommen. Zuvor kannte man den Fitnesstrainer und Influencer aus einschlägigen TV-Shows.

Filip hat sich viele Fans gemacht

Er war Kandidat bei der „Bachelorette“ und belegte damals in der Staffel von Nadine Klein den dritten Platz. Danach nahm er bei „Bachelor in Paradise“ und bei „Like Me – I’m famous“ teil.

Doch so richtig lernte man Filip erst jetzt in der Dschungelshow kennen und dort entpuppte er sich als lieber und sehr fairer Kandidat, der sich vor allem mit Djamila Rowe blendend verstanden hat.

Marc Terenzi macht ein Angebot

Heute Abend wird sich entscheiden, ob Filip final in den Dschungel einziehen wird und sollte das nicht klappen, hat er schon ein weiteres Angebot bekommen und zwar von Marc Terenzi.

Der war als ehemaliger Dschungelcamper in der Show zu Gast und erklärt: „Jeder der im Dschungelcamp war und gut aussieht, kann zu den Sixxpaxx kommen.“

Filip als Stripper?

Die Sixxpaxx sind eine Stripper-Gruppe, mit der auch Marc Terenzi regelmäßig auf der Bühne steht. Er findet, Filip würde super da rein passen: „100 Prozentig. Das sind coole Jungs.“

Filip Pavlovic als Stripper? Warum nicht, den Body und das Aussehen hat er dafür auf jeden Fall. Wie es mit seinem Rhythmusgefühl aussieht, das bleibt abzuwarten, aber mit Sicherheit würden sich viele Mädels und Jungs darüber freuen, wenn der 26-Jährige auf der Bühne die Hüften Kreisen lässt.

Heute Abend ist Filip erst einmal im Finale der Dschungelshow zu sehen. Es bleibt spannend, ob er sich das goldene Ticket schnappen kann…

(TT)