Kinostart im Sommer 2026 Film von Christopher Nolan: Erstes Bild zeigt Matt Damon als Odysseus

Matt Damon als Odysseus. (jom/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 19:16 Uhr

Lange Zeit stand es nicht fest, ein Bild liefert jetzt die Bestätigung: Matt Damon wird in Christopher Nolans neuem Film die Hauptrolle des Odysseus verkörpern.

"Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan (54) verfilmt die Odyssee des griechischen Dichters Homer. Dieses Detail über seinen neuen Film "The Odyssey" wurde bereits an Weihnachten 2024 bekannt. Jetzt wurde ein erstes Bild der Hauptfigur veröffentlicht: Matt Damon (54), der mit Nolan für "Interstellar" und "Oppenheimer" zusammengearbeitet hat, verwandelt sich in Odysseus.

Damon ist dabei mit langem Bart und in einer militärischen Rüstung samt Umhang und Helm zu sehen. Ein X-Beitrag zum jetzt veröffentlichten Bild des Schauspielers in seiner Figur bestätigt noch den Kinostart, der für den 17. Juli 2026 angesetzt ist.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG — odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025

Die Dichtung, die Schätzungen nach um den Wechsel vom 8. zum 7. Jahrhundert vor Christus entstand, handelt von König Odysseus' beschwerlicher Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Auf seiner jahrzehntelangen Irrfahrt begegnen Odysseus und seiner Crew allerhand mythologische Figuren, wie etwa gefräßige Zyklopen und kaum zu widerstehende Sirenen. Und auch die eine oder andere Gottheit hat es im Laufe der Geschichte auf ihn abgesehen. Auf das Kinopublikum warten also mit großer Wahrscheinlichkeit epische Bilder.

Ebenso beeindruckend ist die Liste an Hollywoodstars, die in dem Epos ebenfalls eine Rolle übernehmen sollen. Dazu gehören neben Matt Damon, der bereits vor dem neuen Foto im Cast bestätigt war, Charlize Theron (49) und Robert Pattinson (38) ebenso wie Anne Hathaway (42), Elliot Page (37), Lupita Nyong'o (41) oder das Real-Life-Paar Tom Holland (28) und Zendaya (28).

In einer Ankündigung hieß es, dass "The Odyssey" ein "mythisches Action-Epos ist, das in der ganzen Welt mit der brandneuen Imax-Filmtechnologie gedreht wird. Der Film bringt Homers grundlegende Saga zum ersten Mal auf die Imax-Filmleinwand." Nolan hat laut "Variety" das Drehbuch verfasst und fungiert als Regisseur und Produzent. Der Dreh soll im Frühjahr beginnen und unter anderem auf Sizilien stattfinden.