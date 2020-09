11.09.2020 10:26 Uhr

Filmfestspiele in Venedig: Mit Schnabel-Maske auf dem roten Teppich

Die australische Schauspielerin Radha Mitchell überrascht bei den Filmfestspielen in Venedig mit einem ganz besonderen Mund-Nasen-Schutz.

Die australische Schauspielerin Radha Mitchell (46, „London Has Fallen“) zeigte sich am Donnerstag bei der Filmpremiere ihres Films „Run Hide Fight“ auf den Filmfestspielen in Venedig mit einer besonders außergewöhnlichen Maske auf dem roten Teppich. Aus der schwarz gemusterten Nase-Mund-Bedeckung ragt ein großer schwarzer Schnabel. Eine kleine Hommage an die Maske des Pestdoktors, die als prägendes Element des venezianischen Karnevals gilt.

Zu der besonderen Maske des kalifornischen Labels Late Sunday Afternoon kombinierte die 46-Jährige ein schwarzes, wadenlanges Kleid mit goldenen Applikationen der venezianischen Marke Pamela Barish. Schlichte, schwarze High Heels rundeten das Outfit ab.

Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig dauern noch bis zum 12. September an. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr ein komprimiertes Programm, eine geringere Besucheranzahl sowie zahlreiche Einschränkungen und Vorschriften.

(jru/spot)