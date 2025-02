Billie Eilishs Bruder Finneas kündigt neue Tourtermine an – auch in Deutschland

Finneas tourt ab April durch Europa und macht auch vier Mal Halt in Deutschland. (ncz/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 18:45 Uhr

Gute Nachrichten für Fans von Finneas: Der preisgekrönte Musikproduzent und Bruder von Billie Eilish hat seiner ausverkauften Europatournee neue Termine hinzugefügt. Darunter ist auch ein weiteres Konzert in Deutschland.

Produzent und Sänger Finneas (27) ist derzeit mit seiner "For Cryin' Out Loud!"-Tour in den USA unterwegs, ab April auch in Europa. Jetzt hat der Bruder von Billie Eilish (23) drei weitere Termine zu der größtenteils ausverkauften Tournee hinzugefügt – einer davon auch in Deutschland. Nach drei Deutschland-Konzerten im April und Mai kommt Finneas nun nochmal im Juli nach Deutschland. Das verkündete er am Montag auf Instagram.

Finneas kommt nach München

Am 29. April macht der Sänger Halt in Hamburg, am 2. Mai in Berlin und am 9. Mai in Köln. Alle drei Shows sind bereits ausverkauft. Neu dazu ist nun ein Konzert in München gekommen. Dort tritt Finneas am 8. Juli in der Tonhalle auf. Am 9. Juli spielt der achtfache Grammy-Gewinner und zweifache Oscar-Preisträger zudem eine Show im italienischen Gardone Riviera und am 16. Juli in der österreichischen Hauptstadt Wien.

Die Tickets für die drei Zusatztermine sind ab Freitag (28. Februar) um 9:00 Uhr erhältlich.

Finneas arbeitet musikalisch eng mit seiner Schwester Billie Eilish zusammen und produzierte unter anderem deren Debütsingle "Ocean Eyes". 2022 erhielten die beiden den Oscar für den Titelsong "No Time to Die" zu "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben", 2024 erhielt das Geschwisterpaar für den Song "What Was I Made For?" aus "Barbie" den Oscar für den besten Song. 2021 veröffentlichte Finneas mit "Optimist" sein Debüt-Soloalbum und 2024 folgte das Album "For Cryin' Out Loud".