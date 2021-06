Fiona Erdmann ist sehr dankbar für ihre glückliche Familie

10.06.2021 22:00 Uhr

Fiona Erdmann hat in ihrem Leben bereits einige Schicksalsschläge erleben müssen und schätzt sich daher umso dankbarer, ihren Partner Mo und ihr Söhnchen Leo als ihre kleine Familie zu haben.

Die 32-jährige Prominente verlor in der Vergangenheit überraschend ihre Mutter Luzie, knapp eineinhalb Jahre später ihren Ehemann und erst vor kurzem folgte dann eine tragische Fehlgeburt.

Fiona Erdmann ist nach Dubai ausgewandert

Die junge Mutter, die mit ihrer Familie nach Dubai auswanderte, ließ ihre Follower nun mit einem emotionalen Posting über ihre Social Media-Plattform Instagram daran teilhaben, wie dankbar sie für ihre Familie ist. Am Donnerstag (10. Juni) postete die Schönheit ein schönes Familienfoto, auf dem sie mit ihrem Liebsten und ihrem gemeinsamen Söhnchen Leo zu bewundern ist. Das süße Posting betitelte die ehemalige „GNTM“-Teilnehmerin mit den Worten: „Familie ist etwas so Wertvolles und ich bin so dankbar, dieses Gefühl fühlen zu können!“.

Früher Tod der Mutter

Fiona Erdmann schätzt sich vor allem so glücklich, weil sie vor ein paar Jahren alles für sie Wichtige in ihrem Leben verloren hatte. 2016 starb ihre Mutter Luzie Erdmann im Alter von 56 Jahren an einer Nervenkrankheit.

„Als ich vor ein paar Jahren alles verloren habe, was mir dieses Gefühl von Familie gab, hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals wieder so fühlen kann“, so Erdmann weiter. (Bang)