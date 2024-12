Wieder schwanger nach Fehlgeburt Fiona Erdmann teilt emotionales Video für ihr „Regenbogenbaby“

Fiona Erdmann ist nach einer Fehlgeburt aktuell wieder schwanger. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 15:47 Uhr

Fiona Erdmann hat bereits mehrere Fehlgeburten erlitten. Aktuell ist die Influencerin wieder schwanger und hat ihrem "Regenbogenbaby" zusammen mit ihrer Tochter ein emotionales Video gewidmet.

Fiona Erdmann (36) sorgt mit einem emotionalen Video auf ihrem Instagram-Account für Rührung. Dort postete die Influencerin ein Video, das verschiedene Momente ihrer bisherigen Schwangerschaften zeigt. Aktuell erwartet die zweifache Mutter nach einer Fehlgeburt wieder ein Kind und ist voller Vorfreude auf ihr "Regenbogenbaby".

"Es ist nicht immer alles perfekt, und Rückschläge gehören einfach zum Leben dazu, das müssen wir akzeptieren. Aber – und das macht das Leben aus – nach Regen kommt eben auch Sonnenschein. Und genau das ist die Bedeutung eines Regenbogenbabys", heißt es unter dem emotionalen Zusammenschnitt. Das Video sei für Erdmann "eines meiner emotionalsten Videos", weil es die "Achterbahnfahrt" des Lebens so perfekt abbilde.

Schon das zweite Regenbogenbaby

Bereits vor der Geburt ihrer Tochter Neyla hatte Erdmann eine Fehlgeburt erlitten. Ihre kleine Tochter habe ihr "gezeigt, dass kleine Wunder geschehen. Und nun bekommen wir unser zweites Regenbogenbaby. Und das nur ein paar Monate, nachdem wir sehr traurige Zeiten hinter uns haben. Wir freuen uns so sehr auf unser Baby… so, so sehr", schreibt die ehemalige "GNTM"-Kandidatin weiter.

Neyla selbst kommt deshalb in dem Video auch zu Wort. "Hi Baby! Ich bin Neyla. Ich bin auch ein Regenbogenbaby, wie du!" ist sie unter anderem auf Englisch zu hören. "Du wirst ganz sehnsüchtig erwartet und du bist ein kleines Rainbow-Baby… genauso wie deine große Schwester Neyla. Sie hat ein paar Worte an dich gerichtet", erklärt Erdmann in der Bildbeschreibung dazu.

Fiona Erdmann wurde 2007 als Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" bekannt und war anschließend in zahlreichen weiteren TV-Produktionen zu sehen. Seit 2018 lebt sie in Dubai, wo sie auch ihren Partner Moe kennenlernte. 2020 wurde ihr erster gemeinsamer Sohn geboren, 2022 folgte Neyla. Auf Instagram nimmt Erdmann ihre rund 461.000 Follower durch ihren Familienalltag mit.