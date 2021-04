Fiona Erdmann zeigt auf Instagram zum ersten Mal ihren Sohn

18.04.2021 12:45 Uhr

Fiona Erdmann scheint endlich komplett angekommen zu sein - sowohl in ihrer Wahlheimat Dubai, als auch in einem glücklichen Familienleben.

Das Model wurde vor einigen Monaten Mama eines kleinen Wonneproppen mit Namen Leo – und den will sie jetzt auch der ganzen Welt zeigen. Auf Instagram postete sie ein zuckersüßes Mama-Sohn-Bild, das Leo und sie am Strand der Vereinigten Arabischen Emirate zeigt.

Kuschelfoto mit Söhnchen Leo

Die 32-Jährige hebt das kleine Kerlchen hoch in die Luft und drückt ihm einen Schmatzer auf seinen Mund. Aaaaw! Dazu hat die ehemalige „GNTM“-Kandidatin einen liebevollen Text verfasst.

„Love u sooooo much! Ich liebe es wenn Leo in mein Gesicht greift, mich ran zieht und mir einen Kuss gibt. Allgemein, wird er gerade immer kuscheliger und liebt es sich an meine Brust oder Schulter zu kuscheln“, schreibt sie zu dem Foto.

Ihre Familie hält sie aus der Öffentlichkeit raus

Und weiter heißt es in dem Beitrag: „Das war leider am Anfang nicht so. Ich hoffe, er wird später mal eine richtige Kuschelmaus. Ich liebe es einfach zu kuscheln. Wie ist das bei euren Kindern?“

Bisher hielt Fiona Erdmann ihr Privatleben meist raus aus der Öffentlichkeit. In sozialen Netzwerken bedeckt sie die Gesichter ihrer beiden Lieblingsmänner meist mit weißen Herzen oder zeigt sie nur von hinten. Doch jetzt will sie ihr Glück anscheinend auch mit ihren Fans und Followern teilen.

Liebeserklärung an ihren Mann

Von ihrem Ehemann Mohammed sieht man allerdings weiterhin nicht viel, sein Gesicht ist auf jedem der Fotos nicht erkennbar. Ihre große Liebe scheint das Model in ihm aber gefunden zu haben, denn ihr Instagram-Account strotzt nur so vor Liebeserklärungen an ihn und den gemeinsamen Sohn. „Du machst mich soooo glücklich und Leo und du, ihr sorgt dafür, dass ich mich komplett fühle. Ich bin gespannt, auf alles, was da noch kommt und kann die Zukunft kaum erwarten“, schrieb sie zum Beispiel zu einem Pärchenfoto der beiden.