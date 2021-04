Fitness-Influencerin Nataliya Kuznetsova ist die stärkste Frau der Welt

19.04.2021 22:09 Uhr

Nataliya Kuznetsova ist ein echter Hingucker. Die Russin ist so muskulös, da sie sich jetzt die stärkste Frau der Welt nennen darf. Doch sie sah nicht immer so aus!

Für ihren Körper hat die Russin Nataliya Kuznetsova schon zahlreiche Preise einheimsen können und darauf ist sie auch mächtig stolz. Denn dafür nimmt sie einiges in Kauf.

Sie hat über 600.000 Follower

Mehrere Stunden täglich verausgabt sie sich im Fitnessstudio, denn dieser Körper kommt natürlich nicht von irgendwo her. Unter ihrem Künstlernamen Amazonka nimmt sie an Wettbewerben teil.

Auf Instagram hat sie über 600.000 Fans und Follower und die feiern den Körper von Nataliya. In den Kommentaren wird sie mit Komplimenten überhäuft.

Sie ist Rekordhalterin

Es ist aber nicht nur die Optik, denn Nataliya hat auch etwas auf dem Kasten. Laut ihrem Instagram-Account ist sie auch Rekordhalterin im Kreuzheben, Bankdrücken und Armheben, sie kann 600 Kilo mit den Beinen und fast 200 mit den Armen stemmen.

Außerdem lässt Nataliya sich und ihre Muskelberge auch regelmäßig vermessen, wie erst kürzlich für den deutschen TV-Sender RTL, wie ein Video beweist. Sie erklärt: „Die häufigste Anfrage sind Messungen!“

Sie hilft nach

Doch sie gibt auch offen zu, dass ihr Muskeln nicht nur Produkt von ihrem harten Training sind. Auf die Frage, ob sie Hormone und Supplemente nehme, erklärte sie in einem älteren Interview mit „ProSieben“:

„Schon seit 50 Jahren ist dieser Sport nicht mehr sauber. Die Leute tun alles dafür, ihr Maximum rauszuholen. Wenn man nämlich das Maximum schon erreicht hat, will man trotzdem noch mehr. Man will größer, höher, schneller, stärker sein. Die Frage beantwortet sich also von allein.”

Nataliya ist verheiratet

Auch wenn Nataliya zahlreiche Fans hat, ihr allergrößter Fan ist ihr Mann Vlad. Ihn lernte sie vor über zehn Jahren übers Internet kennen. Seit einigen Jahren sind die beiden auch glücklich verheiratet.

„Man verliebt sich nicht in den Bizeps, sondern in den Menschen. Und solche Menschen wie Nataliya gibt es nicht ein zweites Mal. Außerdem muss man keine Angst haben, wenn man abends ausgeht”, schwärmt Vlad im Gespräch mit dem TV-Sender.