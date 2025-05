Musik FKA Twigs kündigt eine Europa-Tour an und verspricht ihren Fans Ehrlichkeit in Sachen Konzertabsagen

FKA Twigs - The British Fashion Awards 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2025, 18:00 Uhr

Die 'Tears In The Club'-Interpretin will demnächst in Europa auf der Bühne stehen. Weshalb sie Coachella cancelte, will sie ebenfalls verraten.

FKA Twigs plant eine Tournee durch Europa und verspricht preiszugeben, weshalb genau sie ihren Coachella-Auftritt absagen musste.

Die ‚Tears In The Club‘-Interpretin hatte offenbar mit Visaproblemen zu kämpfen und konnte deshalb nicht bei dem legendären Festival in Kalifornien auf der Bühne stehen. Zuvor hatte FKA Twigs bereits die US-Daten ihrer ‚Eusexua Tour‘ canceln müssen. Dass hinter den abgesagten Gigs noch einige weitere Infos stecken, deutete die Sängerin jetzt gemeinsam mit der Bekanntgabe ihrer kommenden Europa-Tournee an. Die Konzertreihe soll planmäßig am 30. Mai in Berlin starten. Unter das Poster für ihre kommenden Auftritte schrieb Twigs auf Instagram: „Naja, eines Tages werde ich euch die Wahrheit über das erzählen, was zu dieser Verrücktheit geführt hat, aber jetzt gerade bin ich einfach überglücklich und freue mich so sehr, die kommenden Shows zu bestätigen. Ich werde die nächsten zwei Wochen mit Proben verbringen, um etwas Wunderschönes für euch zu kreieren.“

Zuvor hatte FKA Twigs ebenfalls in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben, dass sie ihre geplanten US-Auftritte absagen müsse. Auf Instagram schrieb sie damals: „Es schmerzt mich das zu sagen, denn ich freue mich so sehr darauf euch eine Kreation zu bringen, in die ich meine Seele gesteckt habe und die meiner Meinung nach meine stärkste Arbeit darstellt. Ich weiß, dass diese Nachricht so viele von euch betrifft, die bereits Pläne gemacht und Geld ausgegeben haben, um eine dieser Shows zu sehen.“