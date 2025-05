Film Florence Pugh: Dankbar für ‚kämpfende und leidende‘ Yelena Belova

Florence Pugh - Thunderbolts - Marvel - Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2025, 14:00 Uhr

Florence Pugh ist „dankbar“, dass sie die Gelegenheit bekommen hat, in ‚Thunderbolts*‘ „jemanden zu spielen, der kämpfte und litt“.

Die 29-jährige Schauspielerin hat ihre Rolle als Widow-Agentin Yelena Belova in dem kommenden Blockbuster des Marvel Cinematic Universe (MCU) wieder aufgenommen. Sie ist dankbar, dass sie die Chance bekommen hat, eine Figur zu spielen, die mit Depressionen und Einsamkeit zu kämpfen hat.

Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte Pugh: „Ich fand es toll, dass ich jemanden spielen durfte, der kämpfte und litt. Das ist es, wofür ich dankbar bin, dass ich meinen Stempel aufdrücken kann, wohin wir mit dem MCU gehen.“ Mit ‚Thunderbolts*‘ wollten sowohl die Schauspielerin als auch die Filmemacher eine neue Richtung des Marvel-Universums einschlagen: „Wir müssen einen Film machen, der sich textlich anders anfühlt. Es fühlt sich seltsam an, weil es so ist. Es ist ein Film, in dem es nicht um die üblichen Bösen gegen die Guten geht. Es geht eigentlich um etwas sehr Alltägliches, und es gibt hoffentlich viele verschiedene Teile, in denen wir uns alle wiederfinden können, und es ist eine sehr coole Ehre, Teil eines Films wie diesem sein zu müssen.“

Die ‚Dune: Part Two‘-Darstellerin fügte hinzu, dass sie mit Yelena „eine Frau erschaffen wollte, die wir vielleicht nicht erwartet haben“. Sie erklärte: „Ich wollte nicht, dass sie eine Silhouette ist. Ich wollte, dass sie einzigartig und bizarr und lebensfroh ist, seltsames Timing hat und seltsam komisch ist.“ ‚Thunderbolts*‘ wird das dritte Mal sein, dass die Fans Yelena in Aktion sehen, nachdem die Figur bereits in ‚Black Widow‘ aus dem Jahr 20221 und der Disney+-Serie ‚Hawkeye‘ zu sehen war. Pugh gab aber zu, dass die Widow-Agentin „die Aufregung“ verloren habe, die sie in ihren ersten beiden Auftritten hatte: „Ich denke, all den Charme, den ich an ihr in ‚Black Widow‘ und ‚Hawkeye‘ geliebt habe, sehen wir in ‚Thunderbolts‘ nicht wirklich.“