Beauty & Fashion Florence Pugh: Kurzhaarfrisur war bewusste Entscheidung

Florence Pugh - Oppenheimer - London Photocall - UPI Media - Universal BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2023, 16:00 Uhr

Florence Pugh sagt, sie habe sich die Haare rasiert, um die „Eitelkeit aus dem Bild zu nehmen“.

Die 27-jährige ‘Oppenheimer’-Darstellerin sorgte für Aufsehen auf dem roten Teppich, als sie im Mai diesen Jahres ihre lange Mähne gegen eine abrasierte Kurzhaarfrisur tauschte und die Stufen der Met Gala erklomm.

Pugh sagte, die Entscheidung, sich die Haare abzuschneiden, sei eine taktische Entscheidung gewesen, damit sie die Kontrolle über ihr Image behalten könne. Gegenüber ‘Radio Times’ erklärte Pugh: „Ich habe mich absichtlich dafür entschieden, so auszusehen. Ich wollte die Eitelkeit aus dem Bild haben. Hollywood ist sehr glamourös – besonders für Frauen – und es ist schwer für ein Publikum, darüber hinwegzusehen. Wann immer ich nicht glamourös oder vollgeschminkt sein musste, habe ich dafür gekämpft, dass es so bleibt. Das hilft den Zuschauern. Die Eitelkeit ist weg. Das Einzige, was die Leute dann sehen können, ist dein ungeschminktes Gesicht.“

Die britische Schauspielerin, die 2014 in dem Drama ‚The Falling‘ sein Schauspieldebüt gab, sagte, dass sie seit Beginn ihrer Karriere um Kontrolle kämpft. Sie fügte hinzu: „Selbst zu Beginn meiner Karriere habe ich immer darum gekämpft, mein Image zu kontrollieren. Es hilft mir, wenn ich weniger Make-up trage, weil ich dann auf der Leinwand weniger glitzernd bin. Ich habe das Gefühl, dass es mir erlaubt ist, hässliche Gesichter zu machen, dass es akzeptabler ist.” Und Pugh glaubt, dass die Entscheidung, weniger Make-up zu tragen, ihr geholfen hat, unkonventionelle Rollen zu bekommen, da der Hollywood-Glamour als Ablenkung dienen kann.