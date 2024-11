Offene Worte vom Schauspielstar Florian David Fitz: Kinderkriegen als „großes Abenteuer“

Florian David Fitz bei der Premiere seines neuen Films "Der Vierer" in Berlin. (lau/spot)

SpotOn News | 17.11.2024, 18:45 Uhr

Mit Mitte 40 wurde Schauspieler Florian David Fitz erstmals Vater. Über das Kinderkriegen hat er nun in einem neuen Interview offen gesprochen.

Schauspielstar Florian David Fitz (49) eilt von Erfolg zu Erfolg. Allein in diesem Jahr trat der einstige "Doctor's Diary"-Star in der Netflix-Serie "Das Signal" auf und wird vor Jahresende in den Kinokomödien "Der Vierer" sowie der "Der Vorname"-Fortsetzung "Der Spitzname" auf den Kinoleinwänden des Landes zu sehen sein. Auch privat läuft es beim geborenen Münchner, gab Fitz doch vor einigen Jahren bekannt, Vater geworden zu sein. Im Interview mit RTL sprach er jetzt über die späten Vaterfreuden.

Florian David Fitz: Kinderkriegen als "großes Abenteuer"

Fitz, der in wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag feiert, wurde im Alter von 45 Jahren Vater von Zwillingen, die er jedoch aus der Öffentlichkeit heraushält. "Ich hab sehr spät Kinder bekommen, das ist ein relativ großes Abenteuer und das ist jetzt auch erstmal fein", bemerkt er gegenüber RTL über sein spätes Vaterglück.

Kinder zu bekommen, habe seiner Ansicht nach dabei "keinen Mut gebraucht, aber jetzt muss ich mich kurz zurückzoomen. Es gab schon Momente… wo ich mir eingeschissen hab, wenn man das so sagen darf", so Fitz.

Dieses bange Gefühl sei allerdings nicht von Dauer gewesen. "Das Schöne ist ja, das ist auch dann in der Sekunde vorbei, wenn es Realität wird", gibt er weiter zu bedenken. "Dann bekommt 'eingeschissen' eine andere Bedeutung", berichtet er lachend.