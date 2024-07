"In einer ganz schlimmen Location" Florian David Fitz plant zum 50. Geburtstag eine „Bad Taste Party“

Film- und Fernsehstar Florian David Fitz feiert bald runden Geburtstag und steckt mitten in den Vorbereitungen für eine große Party. (ae/spot)

Auch wenn ihm sein 50. Geburtstag "wurscht" ist - groß feiern will Florian David Fitz auf jeden Fall. Und zwar mit einer "Bad Taste Party", die in einer "schlimmen Location" steigen soll. Wo genau, will er nicht verraten, gibt in einem Interview aber einen kleinen Hinweis.

Florian David Fitz (49) wird am 20. November 50 Jahre alt. Der runde Geburtstag lässt den Schauspieler aber anscheinend ziemlich kalt, wie er in einem Interview betont. Nur bei den Vorbereitungen für die große Party gerät der frühere "Doctor's Diary"-Star offenbar etwas ins Schwitzen.

Was er über die bevorstehende 50 denkt, hat er während der Veranstaltung "BMW Oper für alle" am Wochenende in München "RTL" verraten. "Es ist mir wurscht", sagte er dem Kölner Privatsender kurz und knapp. Dennoch plant er offenbar eine große Party zum runden Anlass. Die Vorbereitungen scheinen schon recht weit fortgeschritten zu sein, Motto und Veranstaltungsort stehen bereits fest: "Ich liebe 'Bad Taste Partys', und deswegen müssen die auch immer in einer ganz schlimmen Location sein." Der Ort sei so schlimm, dass er ihn eigentlich gar nicht nennen könne.

Einen kleinen Tipp gab er aber immerhin: "Ein berühmter deutscher Filmproduzent hat sich da immer vom Taxi hinfahren lassen und ist dann den Abend über nicht gerne gegangen."

Florian David Fitz wurde 1974 in München geboren und zählt zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Seinen Durchbruch hatte er mit der TV-Serie "Doctor's Diary", in der er von 2008 bis 2011 an der Seite von Diana Amft (48) einen Oberarzt spielte. Längst arbeitet er nicht nur als Schauspieler. Für den Film "Vincent will Meer" (2010) schrieb er das Drehbuch, sein Regiedebüt gab er 2012 mit dem Film "Jesus liebt mich". Sein Privatleben hält er weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im April 2022 bestätigte er aber, dass er Vater von Zwillingen sei.