Florian Silbereisen lädt zum TV-Jubiläum zur „Schlagerstrandparty“

Florian Silbereisen präsentiert wieder eine Samstagabendshow. (jom/spot)

14.07.2021 11:05 Uhr

Florian Silbereisen nimmt sein 30-jähriges TV-Jubiläum und seinen 40. Geburtstag zum Anlass, um eine neue Samstagabendshow zu moderieren. Im August lädt er zur großen "Schlagerstrandparty" im Ersten.

Der MDR hat eine neue Show mit Florian Silbereisen (39) angekündigt. Am 14. August (20:15 Uhr im Ersten) steigt die „Schlagerstrandparty zum Geburtstag“. Der Moderator feiert mit der Show gleich zwei besondere Anlässe.

Silbereisen wird kurz vor der Live-Eurovisionsshow am 4. August 40 Jahre alt. Zudem steht ein Jubiläum an: Vor 30 Jahren startete seine TV-Karriere mit seinem allerersten Fernsehauftritt und seinem ersten Album. „Ich freue mich, dass ich mit den Menschen feiern darf, die mir nun schon seit Jahrzehnten die Treue halten! Endlich können wir mit der großen Schlagerstrandparty gemeinsam wieder so richtig durchstarten“, freut sich der Schlagerstar.

Details zu der Open-Air-Show gibt es noch nicht. Der Sender verspricht „viele Stars mit vielen Hits und mit vielen Überraschungen.“