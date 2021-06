Florian Silbereisen präsentiert „Helene nur aus der Konserve“

Florian Silbereisen in "Schlagercountdown - So wird's bald wieder sein!" (hub/spot)

06.06.2021 10:15 Uhr

Viele Fans hatten in der Show "Schlagercountdown - So wird's bald wieder sein!" auf ein Wiedersehen zwischen Florian Silbereisen und Helene Fischer gehofft. Doch daraus wurde nichts.

„Wir starten heute Abend den Countdown für die Zeit, in der wir alle den Schlager wieder so richtig feiern können“, versprach Florian Silbereisen (39) am Anfang seiner Show „Schlagercountdown – So wird’s bald wieder sein!“ am Samstagabend im Ersten. Zu sehen gab es darin zahlreiche Aufnahmen vergangener Sendungen. Und Silbereisen verriet auch, was für ihn bisher der „definitiv“ emotionalste Moment in seiner Show „Schlagerboom“ gewesen ist.

Zum Jubiläum im November 2019 überraschte ihn seine Ex-Freundin Helene Fischer (36) in der Show. Zu den Aufnahmen von damals – der Moderator hatte Tränen in den Augen – erklärte Silbereisen: „Was für ein schöner Moment. Da haben mich die Gefühle ganz schön übermannt.“ Er sei damals unglaublich gerührt gewesen, weil Helene Fischer dafür ihre Pause unterbrochen hatte… Die beiden Stars hatten sich im Dezember 2018 nach zehn Jahren Beziehung getrennt.

Fans enttäuscht

Beim „Schlagercountdown“ gab es anschließend noch vergangene Auftritte von Helene Fischer zu sehen. Einige Zuschauer hatten wohl auf mehr gehofft und zeigten sich auf Twitter enttäuscht. „Ich hatte mich so gefreut, dass Helene heute (wieder) live singt. Dabei nur Konserven bei #Schlagercountdown“, heißt es unter anderem auf dem Kurznachrichtendienst. „Wenn Helene Fischer jetzt auch noch käme und live singen würde, ergäbe die Veranstaltung vielleicht doch noch etwas Sinn. #Schlagercountdown“, meint ein anderer User. In anderen Kommentaren zur Show erklärten Zuschauer: „Habe gerade eingeschaltet, da ich dachte @_Helene_Fischer wird live da sein, aber das sind ja alles Wiederholungen? WER BRAUCHT DAS?“ oder: „Helene nur aus der Konserve, danke für nichts“.

Im Voraus hatte das Erste in einer „Programmänderung“ bekanntgegeben, dass aus der für den 5. Juni geplanten Liveshow „Schlagerchallenge.2021“ die Sendung „Schlagercountdown – So wird’s bald wieder sein!“ wird. Zu den Gründen hieß es: „Die ursprünglich geplante große Liveshow mit Florian Silbereisen am 5.6. musste aus persönlichen Gründen des Produzenten und Autors kurzfristig abgesagt werden.“ Zu sehen gab es bei Silbereisen vor Ort am Samstagabend unter anderem Andreas Gabalier (36) und die No Angels.