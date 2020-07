Florian Silbereisen: Schlager-Show findet mit Zuschauern statt

Es kehrt immer mehr Normalität ein: Die große Live-Show "Schlager, Stars & Sterne" mit Florian Silbereisen im Ersten findet Ende Juli tatsächlich mit Publikum statt - allerdings unter strengen Auflagen.

Die große Live-Show „Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich“ findet trotz anhaltender Corona-Pandemie mit Zuschauern statt. Das bestätigte Das Erste auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Selbstverständlich würden dabei alle Corona-Abstandsregeln eingehalten, teilte die zuständige Programmdirektion mit. Die von Florian Silbereisen moderierte Open-Air-Show aus Kitzbühel im österreichischen Bundesland Tirol wird live in der ARD und dem ORF am 25. Juli ab 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Eintrittskarten für die Show gibt es unter anderem beim österreichischen Portal „ticketorganizer.at“ für 110 Euro pro Person. Dort sind auch einige der Auflagen einzusehen. So ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vom Parkplatz bis zum zugewiesenen Sitzplatz vorgeschrieben. Auch beim Gang zu den Toiletten und den Verpflegungsständen kann auf eine Maske nicht verzichtet werden.

Mindestabstand von einem Meter ist einzuhalten

Nur während der Show auf den Plätzen könne man den Mund-Nasen-Schutz ablegen. Weiterhin müssen die Besucher die Ausschilderungen zu den Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beachten und einen Mindestabstand zu anderen Gästen von einem Meter zwingend einhalten. Sämtliche unnötigen Kontakte sind zudem zu vermeiden.

Das Motto der Schlager-Sause lautet „Am See, auf dem See und im See“. Erwartet werden zahlreiche Stars der Szene, unter anderem Roland Kaiser (68), Thomas Anders (57), DJ Ötzi (47) oder auch Matthias Reim (62) und Sarah Lombardi (27). Auch Daniela Katzenberger (33) und ihr Mann Lucas Cordalis (52) werden als Gäste vor Ort sein.

(dr/spot)