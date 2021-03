Florian Silbereisen: „Schlagerfest.XXL“-Konzerte auf 2022 verlegt

Im kommenden Jahr gibt es wieder "Schlagerfest.XXL"-Konzerte (hub/spot)

31.03.2021 14:29 Uhr

Die "Schlagerfest.XXL"-Konzerte mit Florian Silbereisen sind auf das Frühjahr 2022 verlegt worden. Dafür gibt es für die Fans Zusatztermine.

Die für April und Mai 2021 geplanten „Schlagerfest.XXL“-Jubiläumskonzerte werden „final auf 2022 verlegt und aufgrund der großen Nachfrage mit neuen Terminen ergänzt“. Das gab Semmel Concerts Entertainment nun bekannt. Florian Silbereisen (39) werde im kommenden Jahr dann in 25 Konzertarenen Schlager präsentieren.

Bereits erworbene Tickets für die Konzerte 2021 behalten für die Konzerte 2022 ihre Gültigkeit. Der Vorverkauf für alle Termine beginnt ab sofort. Den Auftakt macht am 23.04.2022 Riesa, weitere Veranstaltungsorte sind Regensburg, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt a.M., Trier, Kiel, Oldenburg, Hamburg, Bremen, Leipzig, Magdeburg, Berlin, Erfurt, Bamberg, Rostock, Hannover, Köln, Oberhausen, Dortmund, Krefeld, Braunschweig, Nürnberg, München und Wien am 28.05.2022.