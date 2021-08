Florian Silbereisen: 7 spannende Fakten über den DSDS-Juror

Glomex

04.08.2021 11:30 Uhr

Der beliebte Schlagersänger Florian Silbereisen feierte erst am 4. August seinen 40. Geburtstag. Aktuell ist er zudem als DSDS-Juror aktiv und beerbte so TV-Urgestein Dieter Bohlen. Spannende Fakten rund um den Ex von Helene Fischer gibt es in unserem Video.

