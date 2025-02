Wegen "Schau mal herein"-Hype Florian Silbereisen startet bei TikTok durch

Florian Silbereisen performt jetzt auch auf TikTok. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.02.2025, 15:13 Uhr

Ganz TikTok ist verrückt nach "Schau mal herein", dem gemeinsamen Song von Florian Silbereisen und Helene Fischer. Jetzt macht auch der Schlagersänger persönlich bei dem Trend mit - und fordert seine Ex-Partnerin direkt heraus.

Der Hype um das Duett "Schau mal herein" von Helene Fischer (40) und Florian Silbereisen (43) nimmt kein Ende. Ganz TikTok singt und tanzt zu "Die Tasse Kaffee – und auch das Glas Wein". Nachdem der Song bereits zum zweiten Mal in Folge die TikTok-Charts erobert hat, steigt nun auch Silbereisen selbst in den Trend ein – und kreiert extra dafür seinen ersten Account auf der Plattform.

Trend wegen "Traumschiff" fast verpasst

"Ich habe das alles erst etwas zeitverzögert mitbekommen, weil ich schon auf dem 'Traumschiff' war, als das alles angefangen hat – und ich selbst gar nicht bei TikTok war!", erklärt Silbereisen gegenüber der "Bild"-Zeitung. Doch Freunde hätten ihm immer wieder Videos zugeschickt und ihn aufgefordert, selbst eines zu seinem Song zu drehen.

"Nachdem wir nun noch mal auf Platz 1 der TikTok-Charts gelandet sind, kann ich natürlich nicht nur zuschauen, jetzt muss ich selbstverständlich mittanzen", begründet der Schlagerstar. Zuvor habe er keine Ambitionen gehabt, sich einen Account zuzulegen. Doch zwischen den Dreharbeiten zur "Traumschiff"-Folge auf Bora Bora, in der er natürlich wieder den Kapitän Max Parger spielt, nahm der 43-Jährige dann doch spontan sein erstes TikTok-Video auf und erstellte den Account "florian.silbereisen".

Aufforderung an Duett-Partnerin Fischer

Darin tanzt er mit Schnorchel und Taucherbrille zu dem Hit und springt ins Meer – natürlich stilecht mit einer Tasse Kaffee und einem Glas Wein auf dem Tisch, wie es der Songtext vorgibt. Mit seinem Debüt-Video richtet er auch gleich eine direkte Aufforderung an Duett-Partnerin und Ex-Freundin Helene Fischer, auch mal ins Wasser zu hüpfen: "Und jetzt bist du dran, Helene!" Fischer selbst hat auf ihrem TikTok-Account mit 260.000 Followern jedoch bereits zahlreiche Videos zu dem Song aufgenommen.

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind auch nach ihrer Trennung 2018 weiterhin gut befreundet. Das besingen sie auch in dem Song: "Warum soll man sich denn nach so vielen Jahren nicht auch noch verstehen?" Im Dezember standen sie bei der "Helene Fischer Show" wieder gemeinsam auf der Bühne. Extra dafür nahmen sie das Duett auf – und brachten damit den aktuell größten deutschen Internet-Hype erst ins Rollen. Der Auftritt wurde bisher knapp drei Millionen Mal geklickt.

"Schau mal herein" ist die deutsche Version des 1978er-Hits "Stumblin' In" von Chris Norman (74) und Suzi Quatro (74). Die stammt aber nicht von Fischer und Silbereisen selbst, sondern wurde bereits 1979 von Bernd Clüver (1948-2011) und Marion Maerz (81) gesungen.