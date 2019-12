Florian Silbereisens Weihnachtspläne

Florian Silbereisen verrät seine Weihnachtspläne. Der 38-Jährige hält sich normalerweise was sein Privatleben betrifft so bedeckt, wie möglich. Nun hat er sich jedoch einige intime Einblicke entlocken lassen und über seine Vorbereitungen für das Weihnachtsfest gesprochen.

„Ich habe mir heute gerade einen Weihnachtsbaum bestellt, kein Scherz“, verriet der Schlagerstar jetzt gegenüber ARD-‚Brisant‘ und ergänzt: „Also nur den Baum. Ich schmücke ihn dann schon selbst. Aber ich habe mir jetzt mal einen Weihnachtsbaum liefern lassen.“ Des Weiteren gab er auch einiges über seine übrigen Pläne für die Feiertage bekannt. Er wolle diese nutzen, um endlich mal wieder etwas auszuspannen.

Allein daheim?

„Die Zeit sich zu nehmen, einfach in Ruhe mal nichts zu tun. Ein paar Stunden auf dem Sofa verbringen und die Langeweile richtig genießen“, erklärte der Ex-Freund von Helene Fischer. Ob das Fest der Liebe alleine verbringen wird, wollte Florian jedoch nicht preisgeben. Aktuell scheint der Moderator jedoch nicht wieder in festen Händen zu sein. Obwohl es immer wieder Gerüchte über eine mögliche neue Frau an seiner Seite gegeben hat, wurden diese bisher nicht bestätigt.

Am 2. Weihnachtsfeiertag wird Silbereisen als Kapitän Max Parger in „Das Traumschiff“ in der Folge „Antigua“ im ZDF zu sehen sein.