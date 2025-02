"Hier ist grad eine Maschine abgestürzt" Flugzeug-Drama: Influencerin Samantha Abdul geschockt in Toronto

SpotOn News | 18.02.2025, 06:54 Uhr

Eigentlich wollte die Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Samantha Abdul zu entspannten Tagen nach Mexiko aufbrechen. Doch am Flughafen in Toronto geriet sie am Montagabend ins Chaos: Denn dort verunglückte eine Maschine bei der Landung und kippte kopfüber.

Die Ex-"Bachelor"-Kandidatin Samantha Abdul (35) hat den Flugzeugabsturz am Flughafen Toronto-Pearson am Montag, 17. Februar, mitbekommen. Die Hamburgerin war vor wenigen Tagen nach Kanada geflogen, um von dort aus weiter nach Mexiko zu reisen. Kurz bevor ihr Flieger gen Süden abheben konnte, kam es jedoch inmitten heftiger Windböen zu dem Crash, bei dem ein Flugzeug kopfüber auf der Landebahn zum Liegen kam.

An Bord befanden sich 76 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. 18 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, wie unter anderem CNN berichtete. "OK – also hier ist grad eine Delta Maschine bei der Landung abgestürzt – es soll wohl nichts passiert sein, aber ob wir heute noch nach Tulum fliegen?", schrieb die deutsche Influencerin in ihrer Instagram-Story über die Situation vor Ort. Anschließend zeigte sie sich noch in einem kurzen Clip beim Gang durch den Flughafen. Darin schilderte sie: "Wir wollten gerade los, die Gates sind alle geschlossen und dann sehen wir einfach, dass ein Flugzeug upsite-down ist." Es sei einfach "so stark windig" in Toronto. Letztlich sei es ihr aber auch egal, ob ihre Maschine starten könne. "Hauptsache, den Menschen im Flieger ist nichts passiert." Man müsse jetzt erstmal gucken, "dass die Passagiere da rausgeholt werden".

Bekannt aus "Der Bachelor"

Abdul hatte 2015 an der RTL-Show "Der Bachelor" teilgenommen. Danach machte die Moderedakteurin, die inzwischen als Tätowiererin und Influencerin arbeitet, immer wieder mit ihrem turbulenten Privatleben auf sich aufmerksam. Im Januar 2018 bekam sie mit Fitnesstrainer Oleg Justus (37) Sohn Ilja (7). Das Paar hatte kurz vor der Geburt geheiratet, die Ehe scheiterte jedoch. 2021 lernte sie dann den aus "Love Island" bekannten Mischa Mayer (33) kennen. Er zog für sie nach Hamburg. Auch diese Beziehung scheiterte jedoch rasch, im April 2022 verkündete Samantha Abdul die Trennung von "Betonmischa". Im Sommer 2022 sorgte sie dann international für Schlagzeilen mit einer kurzen Liaison mit "Selling Sunset"-Makler Brett Oppenheim (47).