Stars Forest Whitaker führt ein sehr mönchisches Leben

Bang Showbiz | 09.04.2025, 09:00 Uhr

Forest Whitaker hat in seinem Leben nur etwa 10 Mal Urlaub gemacht.

Der 63-jährige Schauspieler ist bekannt für seine arbeitswütige Herangehensweise an sein Handwerk. Während er sich auf die Rückkehr von ‚Andor‘ und die vierte Staffel von ‚Godfather of Harlem‘ vorbereitet, sprach er über sein klösterliches Leben. Er erzählte dem Magazin ‚Haute Living‘, dass er „nur etwa 10 Mal in meinem Leben Urlaub gemacht hat“ und sprach über seine seltenen Erfahrungen mit Ruhe.

Trotz seiner umfangreichen Karriere, die sich über Jahrzehnte erstreckt und ikonische Rollen in Filmen wie ‚Der letzte König von Schottland‘ und ‚Black Panther‘ umfasst, fügte Forest hinzu, dass er seine seltenen Urlaube immer einfach gehalten hat. Er erinnerte sich an seine drei Auslandsreisen – nach Capri, Italien, Indien und Cancún, Mexiko – als die einzigen Auslandsurlaube, die er erlebt hat. „Das war’s dann auch schon“, gab Forest zu und erklärte, dass er die meiste Zeit seines Urlaubs auf Reisen zwischen Kalifornien und Texas verbracht hat, um seine Familie zu besuchen.

Wenn er über seinen Lebensstil nachdenkt, beschreibt er sich selbst als „mönchisch“ und „einsiedlerisch“, weil er sich so sehr der Arbeit widmet. Er räumte zwar ein, dass er sich ausruhen müsse, doch sein voller Terminkalender wenig Raum für Entspannung gelassen habe. Seinem jüngeren Ich würde er daher raten, „das Leben ein bisschen mehr zu genießen“.