Romantische News „Forever“: Daniel Peretz und Noa Kirel haben sich verlobt

Daniel Peretz und Noa Kirel haben sich verlobt. (ili/spot)

SpotOn News | 07.09.2024, 09:47 Uhr

Daniel Peretz und Noa Kirel haben sich verlobt - und alle Welt soll es wissen. Mit der romantischen Nachricht zeigen sie auch den großen Verlobungsring.

Das schillernde Promi-Paar Daniel Peretz (24) und Noa Kirel (23) hat sich verlobt. Das gaben der Fußballprofi und der ESC-Star mit einem gemeinsamen Post auf ihren Instagram-Accounts bekannt. Zu sehen ist ihre Hand mit einem großen Verlobungsring, die in seiner Hand liegt. Im Hintergrund das Meer. Dazu schreiben die beiden einfach: "Forever" (Dt. "Für immer"). Mehr als 170.000 Followerinnen und Follower likten den Beitrag bereits. Und auch sein Verein, der FC Bayern München, gratulierte schon unter dem Post.

Vor einem Jahr gaben sie ihre Liebe bekannt

Der israelisch-deutsche Fußballtorwart, der beim Münchner Topclub sowie in der israelischen Nationalmannschaft spielt und die israelische Sängerin, die beim Eurovision Song Contest 2023 den dritten Platz belegt hat, machten ihre Liebe im August 2023 öffentlich. Vor dem Abflug nach München zur Vertragsunterzeichnung zeigten sie sich damals Arm in Arm am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv den Fotografen.

Sängerin Noa Kirel begeisterte beim ESC 2023 mit ihrem Hit "Unicorn". Auf der Bühne in Liverpool legte sie einen fulminanten Auftritt hin, und holte eine der bisher besten Platzierungen für ihr Heimatland. In Israel war Kirel allerdings auch vor ihrem umjubelten ESC-Auftritt bereits ein großer Star. Schon als 14-Jährige veröffentlichte sie ihre erste Single "Medabrim". Später wurde sie mit gerade einmal 16 Jahren Jury-Mitglied beim israelischen "Supertalent". Bei den MTV Europe Music Awards nahm sie viermal infolge die Trophäe für den "Besten israelischen Act" mit nach Hause, und arbeitet neben ihrer Gesangskarriere auch als Schauspielerin, Model und Moderatorin.

Ihr zukünftiger Ehemann hat beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben.