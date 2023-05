Stars Forever Young: Cher fühlt sich mit 77 immer noch nicht alt

Cher - Golden Globe Awards Press Room 2010 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2023, 12:34 Uhr

Die legendäre Sängerin findet es verrückt, dass sie sich mit fast 80 noch immer jung fühlt.

Cher fühlt sich auch mit 77 Jahren immer noch jung.

Die legendäre Sängerin feierte am vergangenen Samstag (20. Mai) ihren Geburtstag. Auf Twitter teilte sie ihren Fans mit, dass sie es ziemlich „verrückt“ finde, älter zu werden. „Okay, kann mir BITTE jemand sagen, wann ich mich endlich alt fühlen werde?“ fragte Cher ihre Follower, „Es ist lächerlich. Ich höre andauernd von diesen Zahlen, aber ich verstehe sie einfach nicht. Was bedeuten diese Zahlen? Ich habe Dyslexie und Zahlen sind eine Herausforderung für mich. Danke, dass ihr immer noch dabei seid. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Ich gehe jetzt trainieren.“

Dass die ‚Believe‘-Interpretin auch mit 77 Jahren immer noch top aussieht, hat laut Cher einen ganz besonderen Grund: Sie ist einfach glücklich. Die Popikone, die sich vor kurzem von ihrem Verlobten Alexander Edwards trennte, erklärte im Interview mit ‚ExtraTV‘: „Ich weiß nicht, also, ich bin einfach glücklich! Ich wache einfach so auf — ja, so ist es.“ Cher kann auf über fünf Jahrzehnte Erfolg im Musikbusiness zurückblicken. Auch mit fast 80 will die zweifache Mutter offenbar noch nicht in Rente gehen.