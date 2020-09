18.09.2020 11:04 Uhr

Der US-amerikanische Autor Winston Groom ist tot. Bekannt wurde er vor allem dank seines Romans "Forrest Gump" aus dem Jahr 1986. Durch die Verfilmung mit Tom Hanks erlangte Groom in den 90er-Jahren Weltruhm.

„Forrest Gump“-Autor Winston Groom ist tot. Das gab die Bürgermeisterin seines Heimatortes Fairhope im US-Bundesstaat Alabama, Karin Wilson, bekannt. Man habe einen „ikonischen Autoren“ verloren, sagte sie in einem Interview mit dem Sender CNN. Groom starb demnach am Mittwochabend und wurde 77 Jahre alt. Auch Kay Ivey (75), Gouverneurin von Alabama, bestätigte seinen Tod: „Wir sind traurig zu erfahren, dass Alabama einen seiner begabtesten Schriftsteller verloren hat“, twitterte Ivey.

Groom wurde 1944 in Washington, D.C. geboren, wuchs jedoch in Alabama auf und verbrachte dort sein gesamtes Leben. 1986 veröffentlichte er seinen bekanntesten Roman „Forrest Gump“, der 1994 unter dem gleichen Namen von Regisseur Robert Zemeckis (68) verfilmt wurde. Tom Hanks (64) schlüpfte dabei in die Rolle der Titelfigur. Insgesamt konnte der Film sechs Oscars abräumen und zählt bis heute zu den Meilensteinen Hollywoods.

Saddened to learn that Alabama has lost one of our most gifted writers. While he will be remembered for creating Forrest Gump, Winston Groom was a talented journalist & noted author of American history. Our hearts & prayers are extended to his family. https://t.co/ywkZfZU5mU

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) September 17, 2020