Film Fortsetzung der ‚Avatar 3‘-Dreharbeiten

James Cameron - Avatar: The Way Of Water photo call at the Corinthia 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2024, 14:00 Uhr

Die Produktion von ‚Avatar 3‘ soll im kommenden Monat fortgesetzt werden.

Sam Worthington, der die Rolle des Jake Sully neben Zoe Saldaña als Neytiri in der epischen Fantasy-Reihe darstellt, verkündete jetzt ein Update zu dem neuen Projekt.

Die Dreharbeiten zu dem Film sollen im Februar vor der geplanten Veröffentlichung des Films im Jahr 2025 erneut aufgenommen werden. Gegenüber ‚People‘ erzählte der Darsteller: „Wir werden uns in einem Monat wieder an die Arbeit machen und es wird groß werden. Es ist größer, als Sie es sich vorstellen können.” Der Filmemacher James Cameron bestätigte vor kurzem seine Pläne, zwei Jahre mit der „Postproduktion“ von ‚Avatar 3‘ zu verbringen, während er immer noch eine Veröffentlichung für Ende des nächsten Jahres anstreben würde. Bei einem Auftritt bei ‚TV New Zealand‘ verriet der Filmemacher: „Wir stecken gerade in zwei sehr hektischen Jahren der Postproduktion, also wird es Weihnachten 25 sein.“ Am Anfang des vergangenen Jahres hatte der Regisseur einen Hinweis darauf gegeben, was die Fans von der nächsten Fortsetzung erwarten können, während er seine Pläne für fünf Filme der Blockbuster-Reihe vorantreibt. Worthington erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚Deadline‘: „Feuer hat in dem Film einen symbolischen Zweck und es gibt eine Kultur, die sich speziell um dieses Konzept dreht. Das sagt wahrscheinlich schon zu viel aus, während wir darüber reden.“ Disney kündigte zuvor an, dass die nächsten drei Filme der Science-Fiction-Filmreihe um ein Jahr verschoben werden sollen. ‚Avatar 3‘, der der Nachfolge des letztjährigen ‚Avatar: The Way of Water‘ sein wird, kommt am 19. Dezember 2025 in die Kinos.