Foto von Khloé Kardashian geleaked: SO sieht sie ohne Photoshop aus

Ein Bikini-Foto von Khloé Kardashian macht zurzeit die Runde – keine große Sache und absolut nicht Neues, könnte man meinen. Doch dieses spezielle Foto bringt das Reality-TV-Sternchen so richtig auf die Palme, denn es ist unretuschiert.

Täglich versorgt Khloé Kardashian ihre 136 Millionen Follower auf Instagram mit neuem Content und nicht selten sind freizügige Fotos dabei, auf denen die 36-Jährige ihre Kurven zur Schau stellt. Umso absurder scheint es jetzt, dass Khloé einen riesigen Wirbel darum macht, dieses spezielle Foto löschen zu lassen.

Wie es sich als Teil vom Kardashian-Jenner-Klan gehört, werden Khloés Fotos normalerweise bis ins letzte Detail perfektioniert. Make-up, Haare, Outfit, Pose und Licht – alles wird durchgeplant … und wo die TV-Sternchen noch nicht ganz zufrieden sind, helfen Filter und Photoshop nach.

Das Foto, um das es geht, hebt sich klar davon ab: Ungefiltert und unbearbeitet zeigt es Khloé Kardashian lächelnd in einem knappen Bikini und das passt der jüngeren Schwester von Kim Kardashian ganz und gar nicht! Schließlich gibt sie sich normalerweise äußerste Mühe, jede Delle und jede Spur von einem normalen Körper zu verstecken.

I hear your Twitter account will get suspended for posting this but I am so sick and tired of how much power this family has. The beauty standards are so unrealistic. Real beauty comes from within not from plastic surgery #KhloeKardashian #realbody pic.twitter.com/R0ealTjd5Q

