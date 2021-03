Frage an die Chaostruppe da oben: Ist Gründonnerstag nun frei oder nicht?

23.03.2021 14:33 Uhr

Die neusten Beschlüsse von Bund und Länder sorgen nicht für weitere Wut, Ärger und Verzweiflung, sondern vor allem für reichlich Kopfschütteln und jede Menge neuer Fragezeichen.

Währenddessen die Ministerpräsidenten-Kollegen von Kanzlerin Merkel und die „Wirrologen“ im Hintergrund eine „Notbremse“ zur Strategie (!) ihres Handelns zählen und damit ihre Unfähigkeit untermauern, ein Leben MIT dem Virus statt eines völlig illusorischen OHNE zu ermöglichen, taucht ein ganz neuer Begriff in dem Beschluss auf: „Ruhetag“.

Hilfe, was ist das denn: „Ruhetag“? Ein Wort, das bei Behördenmitarbeitern und Beamten ein gaaaaanz mildes Lächeln hervorruft: „Ruhetag? Klar, kenne ich. Hahaha!“ Aber was sagt er uns Malochern?

Sind Ruhetage Feiertage?

Die ersten Länderchefs und Länderchefinnen (soviel Zeit muss sein in Zeiten des Genderwahns) machen klar: Gründonnerstag und Karsamstag sollen also komplette Ruhetage werden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann meint laut dpa, das müsse auch für Unternehmen und Betriebe gelten. Auch Bayerns Landeschef Markus Söder stimmte dem zu. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, es handele sich dabei um eine „Feiertagsregelung“. Aha. Sieht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow übrigens auch so.

Nur beantwortet es die Frage nicht. Eine einzige Rumeierei. Versuchen wir also, die Gemengelage kurz zu sortieren.

Oster-Lockdown: „Hamsterkäufe sind nicht erforderlich“

Nichts ist wirklich geklärt

Da es zeitlich nicht möglich sein soll, so schnell eine Regelung über ein neues Feiertagsgesetz zu treffen, das von allen 16 Ländern umgesetzt werden müsste, prüfe man jetzt also, ob der Gründonnerstag im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes zum Ruhetag erklärt werden kann.

„Die Betriebe laufen hier Sturm“, zitiert die „FAZ“ aus einem der großen Wirtschaftsverbände. Ebenso offen ist, was die „Ruhetage“ für Arbeitnehmer, die trotzdem arbeiten müssen, bedeuten. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall, zeigt sich dem Blatt gegenüber schockiert: „Es grenzt schon an ein politisches Kunststück, nach einem Jahr Pandemiebekämpfung mit einem derartigen Vorschlag noch ein Höchstmaß an Verwirrung zu stiften“.

Was wird jetzt aus unserem Osterurlaub?

Das sagt der Arbeitsrechtler

Peter Wedde, Professor für Arbeitsrecht an der „Frankfurt University of Applied Sciences“, wird dazu im Gespräch mit dem Sender HR1 etwas konkreter und stellt sich weiterführende Fragen gleich selbst: „Man muß nicht arbeiten. Wie ist das mit der Bezahlung? Ich geh mal davon aus, dass das wie ein Feiertag behandelt wird, wo ja auch eine Entgeld-Fortzahlungspflicht besteht, aber das ist durchaus noch eine unklare Station im Moment.“ „Arbeitgeber dürften die Büros auch gar nicht aufsperren oder auch die Produktionsbetriebe. Also es soll nirgends gearbeitet werden.“

Um der Verwirrung ein Ende zu setzen, sollen die Details zum Thema „Ruhetage“ Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) zusammen mit den Chefs der Staatskanzleien klären. Wenn’s geht, möglichst bis morgen. Hopp, hoop! (PV)