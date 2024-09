Ehre für den Kaiser Frank Beckenbauer: Straße an der Allianz Arena trägt bald seinen Namen

Frank Beckenbauer verstarb am 7. Januar dieses Jahres. (stk/spot)

SpotOn News | 19.09.2024, 16:47 Uhr

An diese neue Adresse der Allianz Arena werden sich die Fans schnell gewöhnen: Bald gehen die Bayern-Kicker am Franz-Beckenbauer-Platz 5 raus und spielen Fußball.

Eine gebührende Ehre für eine Fußball-Ikone: Nach Franz Beckenbauer, der Anfang dieses Jahres im Alter von 78 Jahren verstorben war, wird eine Straße in München benannt. Doch nicht irgendeine beliebige Straße wird bald den Namen des Kaisers tragen – es wird die Adresse der Allianz Arena sein. Ab dem 7. Januar 2025, also genau ein Jahr nach Beckenbauers Tod, trägt der FC Bayern seine Heimspiele künftig am Franz-Beckenbauer-Platz 5 aus.

Video News

Der BR zitiert Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD) diesbezüglich mit den Worten: "Die Benennung einer Straße ist die höchste Ehre, die die Stadt München posthum vergeben kann und ein Zeichen des tiefen Respekts und der Wertschätzung, den wir Franz Beckenbauer entgegenbringen" Der Fußballer und spätere Trainer sei "einer der größten Sportler, den unsere Stadt jemals hervorgebracht hat. Mit seinen sportlichen Erfolgen und seinem Engagement für den Fußball hat er die Sportlandschaft Deutschlands nachhaltig geprägt. Seine unaufgeregte, humorvolle Art und seine Ausdrucksweise werden für immer Teil des Münchner Lebensgefühls bleiben", so Reiter.

Fußballer statt Physiker

Aktuell lautet die offizielle Adresse der Allianz Arena noch Werner-Heisenberg-Allee 25 – benannt nach dem berühmten deutschen Physiker, der zuletzt dank der Serie "Breaking Bad" auch popkulturelle Bedeutung erlangt hatte. Dass die Hausnummer von 25 auf 5 geändert wird, ist derweil als Ehrerweisung an Beckenbauers legendäre Trikotnummer als Bayern-Kapitän zu verstehen.

Bereits wenige Monate nach Beckenbauers Tod wurde bekannt, dass auf Initiative der Kurt-Landauer-Stiftung eine Bronzestatue vom Kaiser vor der Allianz Arena errichtet werden soll. Diese werde die eineinhalbfache Lebensgröße haben und im selben Stil wie jene gehalten sein, die im vergangenen Jahr zu Ehren von Gerd Müller eingeweiht wurde. Die Vereinslegende war 2021 im Alter von 75 Jahren verstorben.