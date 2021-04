Frank Elstner bekommt immer noch viele Jobangebote

Frank Elstner bei der Bambi-Verleihung 2019 (rto/spot)

18.04.2021 14:11 Uhr

Frank Elstner bekommt trotz seines Rückzugs aus dem TV bis heute zahlreiche Jobangebote. Darüber ist der Moderator verwundert.

Obwohl sich der an Parkinson erkrankte Moderator Frank Elstner (78) aus dem TV-Rampenlicht zurückgezogen hat, bekommt er bis heute noch zahlreiche Jobangebote. Das verriet Elstner der „Bild am Sonntag“ im Doppel-Interview mit Komiker Markus Maria Profitlich (61) zum Thema Parkinson.

Elstner wundert sich: „Ich kriege immer noch Sachen angeboten, bei denen ich mich frage: Wissen die Leute denn nicht, wie alt ich bin?“ Heute mache er nur noch das, was „noch mehr Spaß macht“ als seine alten Sendungen. Das seien neben seiner Familie seine Tierreportagen für den Artenschutz, für die er weiterhin um die ganze Welt reise: „Eine anstrengende, aber wunderbare Aufgabe.“

Frank Elstner wurde schon in den 60er Jahren durch die Show „Spiel ohne Grenzen“ bekannt. In den 1970er Jahren folgten „Die Montagsmaler“. 1981 erfand er dann „Wetten, dass..?“. Elstner moderierte das Format zwischen 1981 und 1987 insgesamt 39-mal, bevor er an Thomas Gottschalk (70) übergab. Er gilt als einer der wichtigsten Showentwickler und Showmaster im deutschsprachigen Raum.