Frank Rosin plant Restaurant mit Sido

Sido (38) ist Rapper, „The Voice of Germany„-Juror und bald wohl auch Gastronom. Das kündigte der Künstler nun an. Gemeinsam mit Sternekoch Frank Rosin (53) und Musik-Kollege Luciano (25) plant der „Bilder im Kopf“-Interpret die Eröffnung eines Barbecue-Restaurants in Berlin.

Die Hauptstadt wird wohl bald mal wieder um ein Restaurant reicher. Über den neuen Laden dürfen sich wohl besonders die Fans der Rapper Sido und Luciano freuen. Gemeinsam mit dem Sternekoch Frank Rosin planen diese nämlich die Eröffnung des Lokals „Sakadem“. Ab wann die hungrigen Anhänger dort speisen können ist allerdings noch nicht bekannt. Bisher steht aber fest, dass auf dem Speiseplan der Gaststätte vor allem Barbecue-Gerichte stehen werden.

Eröffnung frühestens 2020

Zudem gaben Sido und Luciano bei ihrem Auftritt der sogenannten „Chefdays“, einem Event des Gastro-Magazins „Rolling Pin“ bekannt, dass die Planung des Projekts schon bald beginnen wird. „Sakadem“ soll dann im Laufe des nächsten Jahres eröffnet werden.

Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung bestätigte der Koch, dass es sich dabei nicht nur um leere Versprechungen handeln soll. „Natürlich wird das passieren. Sido hat es verkündet, und wir sind Ehrenmänner. Wir werden noch dieses Jahr mit der Planung angefangen und dann wohl im nächsten Jahr eröffnen“, so der TV-Koch.

Da bekommt man doch direkt Appetit auf ein Steak.