"Selbstmitleid ist Stillstand" Franka Potente spricht erstmals über ihre Brustkrebs-Erkrankung

Franka Potente bekam im Frühjahr 2023 eine Brustkrebs-Diagnose. (the/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 16:57 Uhr

Die deutsche Hollywood-Schauspielerin Franka Potente spricht erstmals darüber, wie eine Brustkrebs-Diagnose ihr Leben auf den Kopf gestellt hat und wie sie mit der Erkrankung umgegangen ist.

Schauspielerin Franka Potente (50) hat in einem Interview mit der Zeitung "Die Zeit" erstmals über ihre Brustkrebs-Erkrankung gesprochen. Die Diagnose habe sie im April 2023 erhalten, aber eigentlich sei die Krankheitsgeschichte schon im Winter 2022 losgegangen, so die 50-Jährige. "Ich war damals mit meiner gesamten Familie für ein halbes Jahr für Dreharbeiten in Kanada", erinnert sich Potente zurück. "Irgendwann spürte ich ein komisches Gefühl in meiner rechten Seite. Keine richtigen Schmerzen, eher so, als ob die gesamte Karosserie verzogen ist. Mir kam das komisch vor."

Eine erste Mammografie sei uneindeutig geblieben, doch sie habe hartnäckig auf weitere Untersuchungen bestanden. "Ich kann nur jedem empfehlen, auf die innere Stimme zu hören und sich notfalls eine zweite ärztliche Meinung einzuholen, wenn man den Eindruck hat, da stimmt was nicht", so Potente.

Nach der Diagnose habe sie unter Schock gestanden: "Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Haus, in dem es auf jeder Etage brennt. Sollen Sie zuerst den Feuerlöscher suchen, den piependen Rauchmelder ausschalten, die Feuerwehr rufen oder rausrennen? Der totale Alarm!" Sie habe Angst vor dem Tod, ihr Ansporn sei es gewesen nicht zu sterben: "Ich lebe sehr gern!"

Ihre Reaktion sei eine "Kampfansage" gewesen

Ihr Weg mit dem Gefühl der Ohnmacht umzugehen, sei eine "Kampfansage" gewesen. "Man muss ins Handeln kommen. Selbstmitleid ist keiner meiner Charaktereigenschaften. Das hat nichts Dynamisches, das ist Stillstand. Ich wollte für den Krebs richtig stark werden", so die "Lola Rennt"-Darstellerin. Sie habe sich vor der Operation "in ein intensives Sportprogramm gestürzt" – bestehend aus Hot Yoga, Spinning, Muskelaufbau. Zudem habe sie sich in Absprache mit ihren Ärzten sehr gesund ernährt. "Weniger Fett, kein Zucker, keine Milchprodukte, dafür viele Nüsse, Papaya. Ich habe auch gefastet."

Heute fühle sie sich viel fitter als vor 25 Jahren. "Bei 'Lola rennt' beispielsweise war ich untrainiert, das ging schon auf die Puste. Ich denke, es kommt darauf an, wie alt man sich fühlt." Sie sei an der Krankheit gewachsen, so Potente. Sie habe ihr eine neue Wertschätzung gegenüber sich selbst und ihrem Umfeld gebracht.

1998 wurde Franka Potente an der Seite von Moritz Bleibtreu (53) durch den Kultfilm "Lola rennt" von Regisseur Tom Tykwer (59) international bekannt. Ab Januar wird sie in der Amazon-Prime-Video-Show "Dinner Club" zu sehen sein. Sie lebt seit über 20 Jahren in Los Angeles und ist mit dem Schauspieler Derek Richardson (48) verheiratet, mit dem sie zwei Töchter hat.