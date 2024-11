Kulinarische Reisen Franka Potente und „LOL“-Stars: „Dinner Club“ startet im Januar

Speisen gemeinsam im "Dinner Club": Moritz Bleibtreu, Karoline Herfurth , Tedros "Teddy" Teclebrhan, Franka Potente, Andreas Caminada, Caro Daur und Kurt Krömer (v.l.n.r.). (lau/spot)

SpotOn News | 28.11.2024, 13:18 Uhr

Auf kulinarische Entdeckungsreisen begeben sich ab dem Januar unter anderem Franka Potente und Komiker Kurt Krömer bei Prime Video. Alles Wissenswerte zur Koch- und Reiseshow "Dinner Club".

Anfang nächsten Jahres können sich Abonnentinnen und Abonnenten von Amazons Streamingdienst Prime Video mit prominenter Besetzung auf ein kulinarisches Abenteuer begeben. Am 3. Januar feiert die Kochshow "Dinner Club" Premiere, wie der Streamingservice heute bekannt gegeben hat. Unter der Leitung von Sternekoch Andreas Caminada (47) erwarten die Zuschauer dann landestypische Speisen sowie ein unterhaltsames Abendessen in lockerer Atmosphäre.

Kulinarische Entdeckungsreise im "Dinner Club"

Die namhaften Gäste Moritz Bleibtreu (53), Fashion-Bloggerin Caro Daur (29), Schauspielerin Karoline Herfurth (40), "Lola rennt"-Star Franka Potente (50) sowie die unter anderem aus der Prime-Video-Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" bekannten Komiker Kurt Krömer (50) und Tedros "Teddy" Teclebrhan (41) bereisen in "Dinner Club" sechs verschiedene Länder wie Portugal und die Schweiz.

Dort entdeckt je ein Promi gemeinsam mit Spitzenkoch Andreas Caminada die jeweilige Landesküche. Caminada kann unter anderem drei Michelin-Sterne vorweisen. Im Anschluss entsteht ein Dinner-Menü für die gesamte Besetzung der Kochshow, in das "die jeweiligen kulinarischen Entdeckungen" der Reise einfließen, heißt es in der Ankündigung vonseiten Prime Video. Also eine Mischung aus Reisesendung und gemeinsamem Abendessen.

"Wie bei Freunden zu Hause ist der Abend geprägt von unterhaltsamen Anekdoten und persönlichen Geschichten der Reisen und Abenteuer in den Ländern Montenegro, Schottland, Schweiz, Zypern, Mexiko und Portugal. Wer schafft es, die prominenten Gäste mit seinem oder ihrem Menü zu begeistern?", erklärt der Streamingdienst zum Abendessen-Teil von "Dinner Club".