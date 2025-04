Stars Frankie Muniz hat ein neues psychisches Tief erreicht

Frankie Muniz NASCAR November 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2025, 09:00 Uhr

Der 39-jährige Schauspieler spricht offen darüber, dass er sich aktuell nicht wohl fühlt.

Frankie Muniz hat laut eigener Aussage ein neues Tief in seiner psychischen Gesundheit erreicht.

Der 39-jährige Schauspieler wurde ursprünglich als Kinderdarsteller berühmt und entschloss sich später, statt einer Hollywoodkarriere lieber als NASCAR-Rennfahrer durchzustarten. Am Montagabend (21. April) sprach Muniz auf Social Media offen über seine aktuellen Probleme. Auf X, ehemals Twitter, schrieb er: „Wenn ich hundert Prozent ehrlich sein darf… Psychisch/emotional bin ich vielleicht in einem neuen Tief angekommen. Das wollte ich einfach mal laut sagen.“ Der Online-Beitrag kommt nachdem Muniz vor einigen Wochen nur den 23. Platz bei einem NASCAR-Rennen erreichte. Dass er so schlecht abschnitt, lag daran, dass er einen Pitstop einlegen musste, nachdem er mehrfach die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.

In der Vergangenheit hatte Muniz bereits des Öfteren darüber gesprochen, dass seine Karriere als Kinderstar nicht immer leicht für ihn war. Denn bevor er als Hauptdarsteller von ‚Malcolm mittendrin‘ berühmt wurde, musste er tagtäglich mehrere Castings über sich ergehen lassen. „Ich fuhr mit meiner Mom nach New York und wir gingen zu sechs Castings pro Tag und strengten uns wirklich an“, erzählte er vor längerer Zeit im Podcast ‚Inside You‘.