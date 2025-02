Stars Frankie Muniz über seine ‚Malcolm mittendrin‘-Figur: Die schlechteste der Serie

Bang Showbiz | 11.02.2025, 09:00 Uhr

Frankie Muniz findet seine Rolle in ‚Malcolm mittendrin‘ „scheiße“.

Der 39-jährige Schauspieler spielte die Rolle des Malcolm in allen sieben Staffeln der Hit-Sitcom, die von 2000 bis 2006 über die Bildschirme flimmerte. Doch nun verrät er, dass er die Rolle nicht mochte – er habe seiner Frau Paige von seinen Gefühlen erzählt, nachdem er vor acht Jahren zum ersten Mal alle Folgen mit ihr angeschaut hatte. Er sagte in einem Gespräch mit ‚People‘: „Sie sah mich ganz am Ende an und sagte: ‚Du hast überhaupt nicht geschauspielert. Du bist buchstäblich Malcolm‘. Und ich sagte: ‚Ich weiß nicht, wie ich das aufnehmen soll, denn Malcolm war scheiße. Er war die schlechteste Figur in dieser Serie!'“

Trotz seiner Meinung über Malcolm betonte Frankie, dass er „natürlich begeistert“ von dem geplanten Reboot der Serie sei und sich darauf freue, wieder mit seinen ehemaligen Co-Stars am Set zu sein. Er fügte hinzu: „Wir haben buchstäblich vor 10 Jahren angefangen, über (ein Reboot) zu reden… ich und (Co-Star) Bryan Cranston – und haben langsam daran gearbeitet und jetzt ist es endlich Realität. Ich bin also wirklich aufgeregt.“

Disney+ kündigte eine vierteilige Wiederaufnahme von ‚Malcolm mittendrin‘ für Dezember 2024 an und Frankie teilte später ein Video, in dem er, Bryan Cranston (68) und Jane Kaczmarek, ebenfalls 68, die Neuigkeit feierten.