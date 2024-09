"The Human Fear" Franz Ferdinand kündigen Album und Tour für 2025 an

Alex Kapranos hat mit seiner Band das sechste Studioalbum eingespielt. (paf/spot)

SpotOn News | 12.09.2024, 13:41 Uhr

Franz Ferdinand haben für den 10. Januar 2025 ein neues Album angekündigt. Aus "The Human Fear" koppelten sie bereits eine Single aus. Im Februar 2025 treten sie im Rahmen einer Europatour auch in Deutschland auf.

Sechs Jahre nach ihrem letzten Album legt die Rockband Franz Ferdinand mit neuem Songmaterial und einer Europatournee nach. Auf Social Media kündigte die Gruppe mit der Single "Audacious" ihr Album "The Human Fear" für den 10. Januar 2025 an. Wie der Sänger Alex Kapranos (52) im Interview mit "NME" verriet, handele es unter anderem von der "Angst vor sozialer Isolation".

Ängste gehören zu "den größten Momenten im Leben"

Ihr sechstes Studioalbum thematisiere zudem die "Angst davor, eine Einrichtung zu verlassen, Angst davor, eine Beziehung zu verlassen oder in ihr zu bleiben". Die Emotion der Angst sei jedoch auch mit "den größten Momenten im Leben" verbunden. "Sagen wir, man fragt seinen Partner zum ersten Mal, ob er mit einem ausgeht; das ist beängstigend. Oder man zieht in eine neue Stadt und kennt niemanden", erklärte der Musiker.

"In gewisser Weise ist es musikalisch gewagter als einige der Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben", sagte er über die erste Singleauskopplung. "Die Strophen sind ziemlich introspektiv und nüchtern, während der Refrain eine offenkundig kühne Antwort darauf ist – sowohl musikalisch als auch textlich", verdeutlichte er die Idee hinter "Audacious".

Drei Konzerte in Deutschland geplant

Einen Monat nach der Album-Veröffentlichung brechen die Indie-Rocker zudem zu einer Europatournee auf. Nach Deutschland kommen die Schotten für drei Konzerte zu Besuch. Am 22. Februar 2025 spielen sie in München, am 24. Februar in Berlin. Die letzte Deutschland-Show geben sie am 28. Februar in Köln. Ein erster Presale für die Auftritte starte am 18. September um 11 Uhr deutscher Ortszeit. Für den vorzeitigen Ticketverkauf müssen Fans dem Instagram-Post der Band zufolge das Album vorbestellen. Dies sei ab dem 17. September um 15 Uhr erhältlich.

Auf der Tournee und dem Album ist Audrey Tait (37) zu hören, die Paul Thomson (47) am Schlagzeug ablöste. Der Drummer gab im Oktober 2021 seinen Ausstieg bekannt. Mit der Band spielte er fünf Studioalben ein, darunter ihr letztes Werk "Always Ascending" (2018). 2002 gründete er mit Frontmann Kapranos, Bassist Robert "Bob" Hardy (44) und Ex-Gitarrist Nick McCarthy (49) Franz Ferdinand. Die Band aus Glasgow ist für Hits wie "Take Me Out" und "Do You Want To" bekannt.