Franziska Knuppe: Wichtige Hinweise für Nachwuchsmodels

Franziska Knuppe teilt ihre Erfahrungen mit Nachwuchsmodels. Das 44-jährige Model begibt sich seit dieser Woche (10. September) auf die Suche nach ‘Austria’s Next Topmodel’.

Als großes Vorbild ihrer Kandidatinnen sei sie deshalb auch ihrer Verantwortung bewusst, wie sie im Interview mit der Illustrierten ‘Gala’ erklärt: „Ein Model muss eine gute Figur, eine gewisse Größe und ein gutes Aussehen haben. Neben Modeltipps gebe ich auch Ratschläge zur Persönlichkeitsentwicklung. Das ist im Job ganz wichtig, weil die Mädchen im Grunde eine One-Man-Show sein müssen.“

Zudem lege sie jungen Frauen nah, auch „Nein“ sagen zu können: „Es ist enorm wichtig eine gute Agentur zu haben. Das ist heute der Fall und so war es bei mir damals. In 22 Jahren musste auch ich meine Erfahrung mit dem ein oder anderen Fotografen machen. Dabei habe ich im Vergleich zu anderen Frauen sicherlich noch Glück gehabt.“

9. Staffel der Modelshow gestartet

So bleiben Franziska Knuppe einige Erfahrungen noch immer unvergessen: „Der eine hat mich mehrfach angemacht und irgendwelche SMS geschrieben. Daraufhin habe ich zu meiner Agentur gesagt, dass wenn der Kunde mich nochmal buchen möchte, dann nur mit einem anderen Fotografen.“ Und weiter: „Ein anderer Mann wollte nach dem Job unbedingt noch was trinken und stand vor meiner Tür. Nach einer Absage meinerseits hat er mich am nächsten Tag als ‘zu professionell‘ bezeichnet. Aber das sehe ich als Kompliment. Wenn Männer der Meinung sind, dass sie die Situation ausnutzen müssen, rate ich jedem Mädchen Nein zu sagen.“

In der neunten Staffel von ‘Austria’s Next Topmodel’ treffen Power-Girls auf launische Zicken und schüchterne Mädels: Bereits in der ersten Folge zeichnen sich Machtkämpfe zwischen den zehn Konkurrentinnen ab. Beim Einzug in die Luxus-Villa an der C’ôte D’Azur kochen die Emotionen hoch, als es um die Verteilung der Zimmer geht. Denn in der Modelvilla heißt es: entweder Master-Bedroom mit Luxus pur oder Model-Apartment unter dem Dach.

Akles wie bi Hidi Klum!