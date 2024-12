"Ändert sich nichts" Franziska Knuppe wird 50: Keine Angst vor der Zahl

SpotOn News | 07.12.2024, 13:36 Uhr

Am 7. Dezember wird das Model Franziska Knuppe 50 Jahre alt. Für sie ist es zwar ein Geburtstag wie jeder andere - aber eine große Party muss schon sein, verrät Knuppe im Interview.

Franziska Knuppe feiert am 7. Dezember einen Meilenstein: Das deutsche Model wird 50 Jahre alt. Seit sie vor 27 Jahren von Designer Wolfgang Joop (80) in einem Potsdamer Café entdeckt wurde, ist sie international gefragt und hat weltweit mit renommierten Fotografen zusammengearbeitet. Dass sie jetzt ein halbes Jahrhundert alt wird, macht ihr nichts aus, erzählte sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

"Für mich ändert sich nichts. Ich habe bisher immer meine Geburtstage so angenommen und gefeiert beziehungsweise genossen, wie sie kommen", erklärte Knuppe am Mittwochabend (4. Dezember) beim "Mon Chéri Barbara Tag" in München. Dass sie die magische Zahl 50 knacke, sei ihr daher "relativ egal". Eine große Party solle es aber trotzdem geben – und zwar im Sommer. "Ich habe mir eine Sommerparty gewünscht", so die Rostockerin. Konkrete Pläne gebe es noch nicht, bei den Feierlichkeiten solle es aber an nichts mangeln.

Geburtstag trifft Weihnachtsstimmung

Mit einem Geburtstag am 7. Dezember fällt Franziska Knuppes Ehrentag direkt in die Weihnachtszeit. Die festliche Stimmung setze bei ihr daher immer relativ spät ein, obwohl sie zu Hause schon dekoriert habe. "Aber nach den ersten Weihnachtsmarktbesuchen und dem ersten Glühwein kommt bei mir die Stimmung bestimmt – spätestens mit dem ersten Schneefall", berichtete die Moderatorin.

Knuppes Geburtstag ist aber auch mit einem traurigen Ereignis verknüpft, wie sie zuvor in einem Interview mit dem "stern" verlauten ließ. Vor zwölf Jahren erlag ihr Vater genau an ihrem Geburtstag dem Lungenkrebs. "Es ist immer auch ein weinendes Auge mit dabei. […] Wir stoßen auf ihn an und tauschen Erinnerungen aus. Das tut gut."

Franziska Knuppe zählt zu den größten deutschen Models. Seit ihrer Entdeckung hat sie mit zahlreichen internationalen Marken zusammengearbeitet, unter anderem mit Reebok, Montblanc und Dior, und zierte Zeitschriftencover wie das der "Elle" oder der "Vogue". Auch auf dem Laufsteg feierte sie große Erfolge und ist ein gern gesehener Gast bei diversen Veranstaltungen. Seit 1999 ist Knuppe mit Christian Möstl verheiratet, 2007 kam ihre gemeinsame Tochter Ruby zur Welt.