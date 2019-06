Frauke Ludowig wurde im Urlaub beklaut

Freitag, 7. Juni 2019 10:42 Uhr

Frauke Ludowig wurde Opfer eines dreisten Diebstahls. Die RTL-Klatschkönigin konnte es gar nicht fassen, als sie in Portugal während eines Restaurantbesuchs bestohlen wurde, hatte sie doch alles andere als leichtsinnig gehandelt. Ihre Tasche war fest verschlossen und lag zwischen zwei Stühlen – doch das hielt die Diebe nicht davon ab, Fraukes Geldbörse zu stehlen.

„Ich gehöre echt zu den Leuten, die gesagt haben, mir passiert so was nie, ich passe so sehr auf meine Sachen auf und ich hatte meine Tasche direkt an meinem Bein“, zeigt sich die 55-Jährige ungläubig in einer Video-Botschaft. „Mein Kollege saß direkt neben mir. Also die war zwischen uns, ja. Aber irgendwie hat es jemand, der hinter mir saß, geschafft – der da auch alleine saß […] – den Reißverschluss der Tasche zu öffnen, mein Portemonnaie da rauszuholen.“

Sie braucht nun Ausreisegenehmigung

Von der Tat habe sie überhaupt nichts mitbekommen. „Ich denke mal, es war der Moment, als man dann Essen kriegt im fremden Land und man guckt sich das an, redet miteinander“, berichtet sie. Dass sie tatsächlich einmal zum Diebstahl-Opfer werden würde, hätte sie sich nie erträumen lassen: „Ich ärgere mich echt und wie gesagt, ich hätte gedacht, mir passiert das nie.“ Erst als Frauke Ludowig die Rechnung bezahlen wollte, fiel ihr das fehlende Portemonnaie auf.

Anfangs hoffte sie noch, dass sie ihre Wertsachen einfach im Hotel vergessen hatte – Fehlanzeige. Anschließend erfuhr sie, dass der Dieb versucht hatte, Geld mit ihrer Karte abzuheben, zum Glück vergeblich. Besonders bitter: Auch Fraukes Ausweisdokumente wurden gestohlen. Im deutschen Konsulat ließ sie sich eine vorläufige Ausreisegenehmigung ausstellen, muss nun jedoch abwarten, ob sie wie geplant am Freitagabend (7. Juni) die Show ‚Exclusiv Spezial‘ moderieren kann.