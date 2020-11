03.11.2020 15:01 Uhr

Frauke Ludowig’s XXXL-Füße sind zurück & die Fans sind erleichtert!

Zuletzt hat Frauke Ludowig ihren Instagram-Followern mehrere Outfits präsentiert. Doch die Fans hatten mal wieder nur Augen für ihre XXXL-Füße.

Bereits im Frühjahr begeisterte Frauke Ludowig (56) vor allem die Fußfetischisten unter ihren Followern mit ihren XXXL-Tretern. An den unten ohne-Fotos konnten die Fans mit der etwas anderen Vorliebe gar nicht mehr sattsehen.

Um ihre Füße war es lange Zeit still

Zuletzt wollte die RTL-Moderatorin ihren Anhängern eigentlich nur ein Paar Outfit-Inspirationen liefern. Doch anstatt für die Klamotten haben sich einige Fans mal wieder nur für die ultra langen Füße der 56-Jährigen interessiert. Nachdem Frauke ihre Treterchen lange Zeit in Schuhen versteckt hat, waren die entsprechenden Follower über den neuen Fuß-Content mehr als erleichtert.

Anzügliche Angebote

„Freut mich, dass du dich endlich mal wieder in Pumps zeigst. Ich finde deine Füße noch immer toll“, kommentierte zum Beispiel ein Fan den Post der Moderatorin. „Unfassbar schöne Füße“, schrieb jemand anderes. „Sexy, ich würde sie den ganzen Abend massieren“, bot sich sogar ein Follower an.

Hater-Kommentare waren Gang und Gäbe

In der Vergangenheit kassierte Frauke Ludowig für ihre Füße allerdings auch schon zahlreiche Hater-Kommentare. Dabei gingen einige Instagram-Nutzer sogar so weit, dass sie die Blondine unter ihren Posts wüst beleidigt haben. Doch die Anfeindungen gingen an Frauke nicht spurlos vorbei, sodass sich die 56-Jährige vor einigen Monaten dazu genötigt sah, sich selbst mal zum „Füßegate“ zu äußern.

So cool reagierte Frauke Ludowig

„Meine Füße. Die, die mich seit vielen Jahren durch mein schönes Leben tragen. Gesund sind. Vielleicht sind es nicht die Schönsten. Aber sie gehören zu mir und ich liebe sie, ohne Wenn und Aber!“, konterte die Beauty mit einem Beitrag zurück, auf dem sie barfuß auf einem Bett saß.

Anstatt sich aufzuregen, verteilt die „Exclusiv“-Moderatorin obendrauf noch ein paar Lebenstipps: „Lebt doch mit dem, was Ihr habt! Seid glücklich, gesund zu sein… so viele würden sich ein paar gesunde Füße wünschen, haben sie aber nicht! Und seid nicht so fies und schlimm und bösartig mit Mitmenschen! Das ist KRANK! Nichts anderes!“