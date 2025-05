Film ‚Freakier Friday‘-Star Lindsay Lohn hätte nie mit Sequel gerechnet

Lindsay Lohan - Irish Wish screening NYC March 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin nimmt ihre Rolle der Anna Coleman wieder auf - und hätte selbst am wenigsten damit gerechnet.

Lindsay Lohan hätte „nie gedacht“, dass sie einmal in einer Filmfortsetzung mitspielen würde.

Die US-Schauspielerin schlüpft in ‚Freakier Friday‘ erneut in die Rolle ihrer ‚Freaky Friday‘-Figur Anna Coleman. Lohan „manifestierte“ den Film, der im August erscheinen soll, weil es sich „wirklich besonders“ anfühlte, zu sehen, wie sich ihre Figur weiterentwickelt hat.

Gegenüber dem ‚ELLE-Magazin‘ verriet sie: „Ich bin aufgeregt. Es fühlt sich surreal an. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in einem Film mitspielen würde, zu dem es eine Fortsetzung gibt. Das ist etwas, worüber man eigentlich nicht nachdenkt. Und dann bekommt man die Möglichkeit, eine Figur, die man so gut kannte, wieder zum Leben zu erwecken – das ist aufregend.“

Die 38-Jährige ergänzte: „Es hat etwas Vertrautes, das man bei einer neuen Figur nicht hat. Die Figur hat sich weiterentwickelt. Wie ist sie jetzt? Wie können wir das drehen?“ Die Rückkehr zu ihrem Filmcharakter habe sich „wirklich besonders“ angefühlt. „Genauso wie mein erstes Spielfilmprojekt bei Disney, nachdem ich so lange keine Spielfilme mehr gemacht habe. Es ist wirklich schön.“

Bei den Dreharbeiten zu ‚Freaky Friday‘ war Lindsay 15 Jahre alt. Ihren Durchbruch schaffte sie bereits als Zehnjährige mit der Komödie ‚Ein Zwilling kommt selten allein‘. „Jetzt mit einem erfüllten Leben zurückzukehren, und das mit meinem Mann und meinem Sohn teilen zu können – das fühlt sich in vielerlei Hinsicht ganz besonders an und es ist schön“, schwärmte die Sängerin. Zusammen mit ihrem Mann Bader Shammas hat sie den 22 Monate alten Sohn Luai.