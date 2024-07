Den kennen wir doch! „Freaky Friday 2“: Auch Chad Michael Murray ist dabei

Lindsay Lohan mit Chad Michael Murray während der Produktion von "Freaky Friday" Teil eins. (rho/spot)

SpotOn News | 18.07.2024, 23:07 Uhr

In "Freaky Friday" spielte er 2003 den Freund von Lindsay Lohans Rolle Anna. Jetzt gibt Disney bekannt: Chad Michael Murray ist ebenfalls bei der Fortsetzung an Bord.

Neben Lindsay Lohan (38) und Jamie Lee Curtis (65) meldet sich ein weiteres bekanntes Gesicht zurück für die Dreharbeiten der Fortsetzung des Kultfilms "Freaky Friday". Schauspieler Chad Michael Murray (42), der den verführerischen Haudegen Jake mimte, ist bei Teil zwei mit an Bord.

"Freaky Friday 2 kommt 2025 ins Kino"

"Jake ist zurück, Baby", heißt es in der Bekanntgabe auf dem Instagram-Account des Schauspielers und dem offiziellen Account der Produktionsfirma Walt Disney Studios. "Die Fortsetzung von Freaky Friday kommt 2025 ins Kino", wird außerdem verkündet.

In dem Kultfilm von 2003, "Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag", landete die Psychotherapeutin Tess Coleman (Curtis) nach dem Öffnen von zwei Glückskeksen im Körper ihrer Teenager-Tochter Anna (Lohan) und andersherum. Beide lernten nach einigen Tagen im Körper und Leben des anderen, sich und den anderen besser kennen. Jake (Murray) war Annas Schwarm.

Dreharbeiten sind in vollem Gange

Hollywood-Star Jamie Lee Curtis forcierte die Produktion des Sequels. Im letzten Jahr schrieb sie Walt Disney Pictures einen Brief, in dem sie sich zum 20. Jubiläum der Komödie eine Fortsetzung wünschte. Dafür konnte die Produktionsfirma auch Lindsay Lohan gewinnen. Via Instagram verkündete Disney den Start der Dreharbeiten Mitte Juni mit einem Foto von Curtis und Lohan vor ihren Trailern am Set.

Regie führt bei "Freaky Friday 2" Nisha Ganatra (50), die unter anderem die Tragikomödie "Late Night" mit Emma Thompson (65) inszeniert hatte. Mit Andrew Gunn (54) konnte Disney den Produzenten des ersten Teils wieder gewinnen. Murray ist seit 2015 mit Schauspielerin Sarah Roemer (39), die er während der Dreharbeiten zu "Chosen" kennenlernte, verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Internationale Bekanntheit erlangte Murray in den 00er Jahren außerdem durch die Hauptrolle in der US-Serie "One Tree Hill".