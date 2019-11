Freddie Mercury: Das erschreckende letzte Foto

Die letzten Tage von Freddie Mercury im Jahr 1991 sind fast 30 Jahre später noch immer geheim. Der „Queen„-Frontmann erlag am 24. November seinem Kampf gegen Aids, nachdem er 24 Stunden zuvor eine öffentliche Erklärung herausgegeben hatte, in der bestätigt wurde, dass er HIV-positiv sei.

Schon einige Jahre vor seinem Tod zuvor kursierten Gerüchte über seinen Gesundheitszustand. Spekulationen zufolge wurde er bereits 1986 positiv auf HIV und Aids getestet, nachdem sein Gesundheitszustand so rapide abfiel, dass Queen 1987 ihre Magic Tour unterbrechen mussten.

Nun zeigt ein letztes öffentliches Foto von ihm, wie viel Gewicht er gegen Ende verloren hatte. Am 3. September 1991 wurde der legendäre Sänger vor seinem Haus gesehen – stark abgemagert und gebrechlich wirkend. Das eindringliche Bild zeigt Freddie Mercury, wie er mit Sonnenbrille auf der Straße unterwegs war, um nicht von der Spätsommer-Sonne geblendet zu werden. Er trug ein schwarzes bedrucktes Hemd mit übergroßen Ärmeln, das seine dünnen Arme entblößte.

Er zog sich komplett zurück

„Wir alle wussten, dass nicht mehr viel Zeit übrig ist“, sagte „Queen“-Gitarrist Brian May dem „Telegraph“ im Jahr 2013. „Freddie wollte, dass sein Leben so normal wie möglich ist. Er hatte offensichtlich große Schmerzen und ihm ging es schlecht.“

Freddie Mercury, mit bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara, war in den letzten zwei Jahren vor seinem Tod, ein Einsiedler und hatte es vorgezogen, lieber in seiner pompösen Garden Lodge im westlichen Londoner Kensington zu bleiben, als sich mit anderen Prominenten auf Showbiz-Partys zu zeigen. Tragischerweise verschlechterte sich Freddies Gesundheitszustand privat weiter, als fiebrige Spekulationen aufkamen, dass er schwer krank war.

Ehemann fotografierte ihn nochmal

May erzählte: „Er wurde von der Presse und neugierigen Menschen verfolgt. Er wollte nur Ruhe und Frieden, um mit dem, was er tat, weitermachen zu können.“ Freddies Partner Jim Hutton (†2010) machte am 28. August auch ein paar Fotos von dem Sänger in seinem Garten hinter dem Haus. Sie zeigen den damals 45-Jährigen glücklich mit dem Mann, den er liebte. Er lächelte, als er neben seiner Katze auf dem üppigen grünen Gras hockte. Jim schrieb später: „In diesem Sommer posierte Freddie zum allerletzten Mal vor einer Kamera – meiner.

Er fügte hinzu: „Es ist so passiert: Ich war draußen im Garten und habe einige der Blumen in voller Blüte fotografiert und Freddie ging auf mich zu. Ich habe die Linse aufgesetzt – er wollte sich ein bisschen zurückbewegen, damit es keine Nahaufnahme wird. Dann posierte er, während ich vier Bilder machte, und er brachte für jedes ein Lächeln zustande. Er war so blass und gezeichnet und er wusste, dass es nicht gut aussah, aber es spielte keine Rolle. Von all den Bildern, die ich von Freddie habe, sind diese die, die ich am meisten liebe.“