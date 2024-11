Keine Schlagzeilen seit 22 Jahren Ehe Freddie Prinze Jr. hat kein Problem mit Paparazzi

Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar haben keine Probleme mit Paparazzi. (mia/spot)

SpotOn News | 04.11.2024, 20:30 Uhr

Müssen Promi-Paare ständig im Rampenlicht stehen? Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar beweisen, dass es anders geht. Schwer sei das nicht, findet der Schauspieler.

Sarah Michelle Gellar (47) und Freddie Prinze Jr. (48) sind seit rund 22 Jahren verheiratet – in den Schlagzeilen sind die beiden Schauspieler allerdings kaum. Kein Zufall, wie er nun in einem Podcast verrät.

Video News

Im Gespräch mit seinem Kollegen Brian Austin Green (51) erzählt Freddie Prinze Jr. im "Oldish"-Podcast, dass es dem Paar nicht schwer fällt, seine Beziehung privat zu halten. "Du kannst es bis zu einem bestimmten Grad kontrollieren", erklärt er. Als Co-Moderator Randy Spelling (46) anfügt, dass es nicht allen Stars so leicht zu fallen scheint, entgegnet sein Gast: "Ich weiß nicht, wie bewusst [andere] versuchen, diesen Blödsinn zu vermeiden." Für ihn sei es einfach, weil er eh kaum ausgehe. "Wir haben unsere Restaurants, die wir mögen, und die sind nicht super trendy an Orten, an denen sich Paparazzi aufhalten. Wir sind also gut darin, sie zu meiden."

Einfach Schwarzenegger vorlassen

Freddie Prinze Jr. betont, dass er niemanden in die Pfanne hauen wolle, aber "es ist nicht so schwer… wenn man es wirklich will". Sollten doch mal Paparazzi in seiner Straße warten, hat er auch einen Trick parat. "Da gibt es Leute, die sind viel berühmter als ich an dieser Straße. Also warte ich einfach ab, bis die gehen. Sie verfolgen Schwarzenegger und lassen mich in Ruhe."

Er spricht auch an, dass der Lifestyle des Paares offenbar wenig mit Clubs und Partys zu tun hat. "Wir mögen dieses Leben einfach nicht." Grund dafür dürfte auch sein, dass Gellar in New York aufgewachsen ist und "alles erlebt hat bevor sie 21 Jahre alt wurde, also Nachtclubs und all dieses Zeug". Er selbst könne an einer Hand abzählen, in wie vielen Clubs er in seinem Leben gewesen sei.

Der "Buffy"-Star und Freddie Prinze Jr. haben sich in den 1990ern am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennengelernt. Sie heirateten im September 2002 und bekamen zwei Kinder, die heute 15-jährige Charlotte und den zwölfjährigen Rocky.