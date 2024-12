Dekadente Party in Kitzbühel Frédéric von Anhalt und Heino feiern Weihnachten zusammen

SpotOn News | 26.12.2024, 17:30 Uhr

Heino hat den Weihnachtsabend in besonderer Gesellschaft verbracht: Der Schlagersänger feierte mit Frédéric von Anhalt. Das Zusammentreffen bei Truthahn und Tee habe sich ganz spontan ergeben.

Schlagersänger Heino (86) hat zu Weihnachten eine gute Tat vollbracht: Der Volksmusiker nahm in seiner Wahlheimat Kitzbühel spontan den einsamen Frédéric Prinz von Anhalt (81) auf und genoss mit ihm ein Festtagsessen. "Mein Manager hat Frédéric zufällig im Ort getroffen, der hier allein die Feiertage verbringen wollte. Da habe ich mich entschieden, ihn zum Truthahnessen zu uns nach Hause einzuladen", sagte der Sänger gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Heino und der deutsch-amerikanische Geschäftsmann kennen sich schon lange: Erst im August hatte Frédéric ihn zum Ritter des Hauses Anhalt-Askanien geschlagen. "Es war mir eine große Freude, den Heiligabend mit Heino und seiner Familie zu feiern. Ich hätte sonst ganz allein vor einem Kerzchen im Hotel gesessen", erklärte Frédéric über die Einladung. Heino sei "nicht nur der Ritter meines Herzens, sondern ein echter Freund".

Truthahn und Kamillentee zum Fest

Frédéric von Anhalt habe den Feierlichkeiten entsprechend gerne beigewohnt. Den Weihnachtsabend habe man bei Rotwein, Champagner und einem 12-Kilo-Truthahn verbracht. Im Laufe des Abends erinnerte man sich auch an Heinos verstorbene Frau Hannelore (1924-2023). "Heino hat ein großes Glück, in einer Familie zu sein, die für ihn da ist und in der er Geborgenheit erlebt. Ich weiß, dass gerade Weihnachten ohne Hannelore für ihn nicht so schön sein würde," so Frédéric von Anhalt. Auch er sei nach dem Tod seiner Ehefrau Zsa Zsa Gabor (1917-2016) an den Feiertagen oft einsam.

In der Gesellschaft von Heino war diese Einsamkeit schnell verflogen – und der adoptierte Prinz erhielt sogar ein Weihnachtsgeschenk. "Frédéric bekam von uns einen Jahresvorrat an verschiedenen Kamillentees und Honig. Denn er ist ja ein leidenschaftlicher Teetrinker", erklärte Heino.

Neben Frédéric von Anhalt waren auch Heinos Manager Helmut Werner, dessen Ehefrau Nicole und das gemeinsame Baby Lennie beim Weihnachtsfest anwesend. Seit dem Tod seiner Frau Hannelore im November 2023 kümmern sie sich um den 86-Jährigen und leben mit ihm unter einem Dach in Kitzbühel.