02.12.2020 14:42 Uhr

Freudentränen! Wolfgang Bosbach wird Opa

Der deutsche Politiker Wolfgang Bosbach wird Großvater. Seine Tochter Viktoria erwartet das erste Kind. Doch Freud und Leid liegen eng zusammen.

Der deutsche Politiker Wolfgang Bosbach (68) wird zum ersten Mal Großvater, wie er dem Magazin „Bunte“ verriet. „Anfang Mai“ bekomme seine Tochter Viktoria ihr erstes Kind, „darüber freue ich mich wie Bolle. Ich möchte doch so gern Opa werden.“ Als er die Nachricht vom Nachwuchs erhielt, habe er ein paar Freudentränen vergossen, erzählt er weiter. Viktoria ist eine von drei Töchtern, die Wolfgang Bosbach zusammen mit seiner Ehefrau Sabine Bosbach hat. Das Paar ist seit 1987 verheiratet.

Unheilbar krank und doch voller Pläne

Das freudige Ereignis ist ein echter Lichtblick für den gebürtigen Bergisch Gladbacher, der seit einigen Jahren mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Bei einer Untersuchung wegen des Austauschs seines Herzschrittmachers wurde im März 2010 Prostatakrebs festgestellt. Einige Jahre später musste Bosbach wegen eines weiteren Tumors ein Teil der Lunge entfernt werden.

Im Magazin-Doppelinterview mit seiner ältesten Tochter Caroline Bosbach (30, politische Referentin und Moderatorin) lässt er keine Zweifel an seinem aktuellen Gesundheitszustand: „Natürlich ist es eine Zäsur im Leben, wenn der Arzt sagt, mit endgültiger Heilung ist nicht zu rechnen, es geht um Lebensverlängerung und Lebensqualität. Aber dann muss man versuchen, aus einer schwierigen Lage das Beste zu machen.“ Angst vorm Tod hat er nicht, wie er sagt. „Warum sollte ich Angst vor dem Tod haben? Wenn er kommt, bin ich ja weg“, so Wolfgang Bosbach. Er lebe im Hier und Jetzt und denke nicht daran, was kommen könnte.

Reisepläne schmieden die beiden dennoch. „Reisen mit Papa sind besonders“, sagt Caroline Bosbach. Dieses Jahr wollten sie mit einem Kreuzfahrtschiff von Mauritius nach Südafrika fahren, „dann kam Corona“. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: „2022 wollen wir uns einen echten Reisetraum erfüllen: kreuz und quer durch die Südsee“, sagt Wolfgang Bosbach voller Vorfreude.

(ili/spot)