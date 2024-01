Auf Netflix-Premiere Frieden und Alkohol: Gwyneth Paltrow verrät ihre Neujahrsvorsätze

Gwyneth Paltrow ist Schauspielerin und Unternehmerin. (nah/spot)

SpotOn News | 07.01.2024, 19:31 Uhr

Gwyneth Paltrow hat viel vor: Neben Verständnis und Gelassenheit hat sich der Hollywoodstar für 2024 vorgenommen, "mehr Alkohol" zu trinken.

Gwyneth Paltrow (51) hat ihre Vorsätze für 2024 verraten. Auf der Netflix-Premiere von "The Brothers Sun" erzählte sie dem "People"-Magazin, was ihre "Dos and Dont's" für das kommende Jahr sind.

Star will "mehr Alkohol" trinken

"Frieden, Verständnis, Ruhe und mehr Alkohol", erklärte die Schauspielerin in wenigen Worten ihre To-Do-Liste für 2024. Was sie hingegen nicht möchte: "Ich verstehe einfach keine erbärmliche Rechtschaffenheit, also die Standpunkte anderer Menschen nicht verstehen zu wollen, und wirklich große Schulterpolster."

Mit dabei auf der Premiere war ihr Mann Brad Falchuk (51), der an der Netflix-Serie beteiligt war. Sie lernte den Drehbuchautor 2010 am Set von "Glee" kennengelernt, seit 2018 sind sie verheiratet. Er schrieb der Schauspielerin auch ihre Rolle in der Serie "The Politician" auf den Leib. "Ich bin so dankbar für die Qualität unserer Kommunikation und unserer Freundschaft", sagte Paltrow 2021 über ihre Beziehung mit Falchuk. "Es ist wundervoll, dass man nach einer Ehe oder Beziehung seinen Traummann kennenlernen kann – auch wenn die Hälfte des Lebens schon rum ist." Von 2003 bis 2016 war Paltrow mit Coldplay-Sänger Chris Martin (46) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat.