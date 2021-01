29.01.2021 23:34 Uhr

„Friends“-Gastauftritt: So überzeugte Matthew Perry Julia Roberts

Matthew Perry hat Julia Roberts zu ihrem Gastauftritt in der Sitcom "Friends" überzeugt - mit einem Flirt per Fax.

Im Jahr 1996 hatte Hollywood-Star Julia Roberts einen Gastauftritt in „Friends“. Wie die Macher der Kult-Sitcom nun verraten haben, war das vor allem Matthew Perrys (51) Verdienst. Dieser habe Roberts gekonnt umworben – per Fax.

Der Chandler-Darsteller habe Roberts darum gebeten, in der Serie aufzutreten. Diese soll ihm geantwortet haben: „Schreib einen Aufsatz über Quantenphysik für mich und ich mache es“, erinnert sich Kevin Bright, einer der Köpfe hinter der Serie, im Gespräch mit dem Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“. Perry habe nicht lang gefackelt, den Aufsatz geschrieben und ihn am nächsten Tag an Roberts gefaxt.

Das Hin und Her per Fax sei ein ziemlicher Flirt gewesen, ergänzt „Friends“-Autorin Alexa Junge. Das ganze Team habe Perry immer wieder Tipps gegeben, auch wenn er sehr gut allein zu Recht gekommen wäre. „Wir wollten für ihn, dass es klappt“, erklärt Junge. Und das war offenbar auch der Fall: Jeff Astrof, ein weiterer Autor erklärt, dass Roberts und Perry danach auf einige Dates gegangen seien.

(rto/spot)