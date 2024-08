Er starb im Oktober 2023 „Friends“ gedenkt Matthew Perry an dessen 55. Geburtstag

Matthew Perry wurde durch seine Rolle als Chandler Bing in der Serie "Friends" berühmt. (the/spot)

SpotOn News | 20.08.2024, 08:28 Uhr

Zu seinem 55. Geburtstag erinnert die Serie "Friends" an ihr im letzten Jahr verstorbenes Cast-Mitglied Matthew Perry. Der Schauspieler starb im Oktober 2023 an einer Überdosis.

Matthew Perry (1969 – 2023) hätte am 19. August 2024 seinen 55. Geburtstag gefeiert. Die Serie "Friends", die den Schauspieler berühmt machte, ehrte ihr verstorbenes Cast-Mitglied mit einem emotionalen Post. Zu einem Porträt von Perry aus jungen Jahren heißt es: "An diesem Tag erinnern wir uns an das Licht, das Matthew Perry war."

Zuletzt fünf Personen verhaftet

Matthew Perry war am 28. Oktober 2023 leblos im Whirlpool seines Hauses aufgefunden worden. Der Autopsiebericht ergab, dass eine Überdosis von Ketamin im Blut zu seinem Ertrinken geführt hatte. Am 15. August wurde schließlich bekannt gegeben, dass fünf Personen im Zusammenhang mit seinem Tod verhaftet wurden, die ihn mutmaßlich mit der Substanz versorgt und sich an seinem Suchtproblem bereichert haben: Perrys persönlicher Assistent, zwei Ärzte, eine Drogendealerin und ein Vertrauter des Seriendarstellers, der als Mittelsmann bei der Ketamin-Beschaffung agiert haben soll.

"Wir waren mehr als nur Kollegen. Wir sind eine Familie"

Die Nachricht seines Todes kam sowohl für die Fans als auch die restlichen "Friends" überraschend: Im Oktober 2023 hatten sich die verbliebenen Cast-Mitglieder Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (60), Lisa Kudrow (61), Matt LeBlanc (57) und David Schwimmer (57) mit einem gemeinsamen Statement gegenüber "People" zum plötzlichen Tod ihres Schauspielkollegen und Freundes geäußert. "Wir sind alle zutiefst erschüttert über Matthews Verlust. Wir waren mehr als nur Kollegen. Wir sind eine Familie", hieß es damals. "Es gibt so viel zu sagen, aber jetzt nehmen wir uns einen Moment Zeit, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten. (…) Jetzt sind unsre Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben."