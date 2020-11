„Friends“-Reunion findet im März 2021 statt

13.11.2020 13:26 Uhr

Was lange währt, wird endlich gut: Mit fast einem Jahr Verspätung soll die große "Friends"-Reunion im Frühjahr 2021 stattfinden.

Für „Friends“-Fans wäre es sicher das Highlight des Jahres gewesen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste die geplante TV-Reunion von Jennifer Aniston (51), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matt LeBlanc (53), David Schwimmer (54) und Matthew Perry (53) allerdings abgesagt werden. Letzterer machte bei Twitter nun eine neue Ankündigung: Das Wiedersehen findet statt – und zwar im kommenden Jahr.

Nach Perrys Angaben sei die Aufzeichnung Anfang März 2021 geplant. Weitere Details verriet der Schauspieler in seinem Post nicht. Er freute sich lediglich: „Sieht so aus, als stünde uns ein arbeitsreiches Jahr bevor – genau wie ich es mag!“

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020